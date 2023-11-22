Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Закриття пунктів пропуску. Росіяни ажіотажно шукають лазівки до Фінляндії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Закриття пунктів пропуску. Росіяни ажіотажно шукають лазівки до Фінляндії
Російські шукачі притулку перетинають кордон пішки, та у супроводі прикордонників
фото: iltalehti.fi

Росіяни не втрачають надії потрапити до Фінляндії до закриття кордону з Росією

У ніч на середу Фінляндія може закрити чотири КПП, що залишилися на російському кордоні. Про це пише видання IltaLehti з посиланням на джерела. Однак і після того, як 18 листопада було зупинено рух на чотирьох КПП на південному сході Фінляндії, у охочих дістатися Гельсінкі або виїхати звідти, варіантів залишилося мало, і всі вони незручні.

Як зазначає видання Tourdom у чатах, присвячених перетину кордону, громадяни країни-агресора активно обговорюють ці варіанти. Учасників дискусії багато: поїздки до Фінляндії і назад мають досить великий попит – у багатьох росіян є подвійне громадянство або ВНЖ, нерідко родичі живуть по різні боки кордону. 

Хтось збирається чи вже поїхав через один із відкритих прикордонних переходів. Таких поки що залишилося чотири, і всі вони розташовані далеко на півночі: два – у Карелії, два – у Мурманській області. До найближчого КПП – Вартіуса (Люття) – їхати понад 900 км. Враховуючи засніжені траси, комфортною подорож не назвеш.

«Сьогодні була на Вартіусі. Дорога порожня, глуш неможлива. Останні 20 км дуже вузька траса вгору-вниз. Приїхала майже на відкриття, 08:45 за фінським часом. На виїзд не було нікого. Фіни доброзичливі, випустили миттєво. Наші дуже балакучі, ввічливі. Всі оформили теж швидко, видно, що елементарно не готові до такого потоку, кордон був напівмертвий раніше», – поділилася одна з автомобілісток.

Сьогодні вранці росіяни також повідомляли, що кордон у Вартіусі пройшли досить швидко – за кілька годин. Хоча ще недавно була інформація, що фінська влада на якийсь час перекривала прикордонний перехід через те, що мовляв, і до північного прикордонного переходу дісталися мігранти з країн Близького Сходу.

Найзручнішим варіантом, який сьогодні обирає більшість мандрівників, є маршрут до Фінляндії через Естонію. На автобусі добираються із Санкт-Петербурга до Таллінна (квиток коштує 42–55 євро), потім звідти на поромі – до фінської столиці (22–39 євро). Щоправда, потрібно чітко вибирати час, щоб не запізнитися на пором, інакше доведеться заночувати у Таллінні та залишити близько 50 євро за ніч у готелі. 

Росіяни також можуть потрапити до Фінляндії літаком. Однак доведеться витратити багато часу та грошей. Наприклад, найдешевший варіант у повітрі з Санкт-Петербурга до Гельсінкі на 23 листопада коштуватиме 38 тис. руб (11400 грн). Летіти доведеться спочатку до Баку, потім до Стамбула і лише після цього до столиці Суомі. На це знадобиться майже 26 годин. Коротшу логістику пропонує авіакомпанія Turkish Airlines – 10 годин шляху з Санкт-Петербурга, одна пересадка у Стамбулі. Але коштуватиме квиток буде майже 50 тис. руб (15000 грн). 

Бажаючі втекти за кордон росіяни також обговорюють «північну екзотику» – переїзд та переліт через Норвегію. Для цього спочатку потрібно долетіти до Мурманська, потім автобусом дістатися норвезького Кіркенеса. Звідти – рейс до Осло і вже потім до Гельсінкі. Начебто б зовсім незручний маршрут, але деякі мандрівники його розглядають цілком серйозно і порівнюють з іншими. 

А хтось розраховує на дешеві та масові трансфери через відкриті пункти пропуску, насамперед через Вартіус, які нібито можуть з часом з'явитися. Проте перевізники попереджають, що це неможливо: «Шлях зріс кратно. Грубо кажучи, Гельсінкі – Санкт-Петербург замість 500 км тепер 1400 км. І ще треба потрапити під час роботи кордону».

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про повне закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з країною-агресоркою РФ з 18 листопада. Там встановлено загороджувальні конструкції.

Водночас влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроєкт. 

До слова, у Польщі вважають, що ситуація з біженцями на фінсько-російському кордоні погіршуватиметься. Таку думку у розмові з виданням Yle висловив професор Варшавського університету, фахівець із міграції Мацей Душчик. Він роками досліджував прибуття шукачів притулку та мігрантів до Європи та брав участь як експерт у прийнятті імміграційних рішень.

Мацей Душчик описав те, що відбувається на прикордонних контрольно-пропускних пунктах  фразою «гірше ще попереду». Польський експерт попередив, що незабаром мігранти почнуть прибувати до Фінляндії не лише офіційними прикордонними переходами, а й через важкопрохідні північні ліси.

За його словами, злочинні мережі контролюються турками та саудівцями, які фактично об’єдналися по всьому світу. Контрабандисти швидко розробляють нові тактики. Зрештою вони вигадали, як відправляти людей у ​​місця з суворими природними умовами на фінському кордоні, вважає Дущик.

Читайте також: Що може спровокувати війну між Фінляндією і Росією прямо зараз
Теги: мігранти Фінляндія кордон квиток влада громадянство пором росіяни подорож

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія стежить за ситуацією з мігрантами і, за потреби, готова ухвалити подібні рішення, що й Фінляндія
Ще одна країна може закрити пункти пропуску на кордоні з РФ
16 листопада, 19:05
Українські пенсіонери можуть втрати виплати на батьківщині
Одна категорія українців ризикує втратити виплати у Естонії
13 листопада, 14:21
Окупанти випустили кілька хвиль дронів: Ігнат повідомив деталі нічної атаки РФ
Окупанти випустили кілька хвиль дронів: Ігнат повідомив деталі нічної атаки РФ
1 листопада, 11:18
Олександр Дубінський ймовірно вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон
Дубінський під час війни встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію – ДБР
10 листопада, 10:22
Росія запустила новий фейк проти України
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
12 листопада, 11:54
Росіяни направляють техніку в бік Херсонської області через втрати на цьому напрямку
Росія перекидає військову техніку із Криму в Херсонську область: причина
14 листопада, 23:03
Чехи запропонували обмежити російських дипломатів
Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
21 листопада, 10:25
На польському кордоні створено штаб допомоги українським водіям
Страйк перевізників: міністр розповів про ситуацію на польському кородоні
19 листопада, 15:14
У Бранденбурзі хочуть працевлаштувати 2 тисячі біженців з України
Робота для біженців без знання мови: німецька федеральна земля ухвалила рішення
21 листопада, 16:09

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7312
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua