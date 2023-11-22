Закриття пунктів пропуску. Росіяни ажіотажно шукають лазівки до Фінляндії

Росіяни не втрачають надії потрапити до Фінляндії до закриття кордону з Росією

У ніч на середу Фінляндія може закрити чотири КПП, що залишилися на російському кордоні. Про це пише видання IltaLehti з посиланням на джерела. Однак і після того, як 18 листопада було зупинено рух на чотирьох КПП на південному сході Фінляндії, у охочих дістатися Гельсінкі або виїхати звідти, варіантів залишилося мало, і всі вони незручні.

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Як зазначає видання Tourdom у чатах, присвячених перетину кордону, громадяни країни-агресора активно обговорюють ці варіанти. Учасників дискусії багато: поїздки до Фінляндії і назад мають досить великий попит – у багатьох росіян є подвійне громадянство або ВНЖ, нерідко родичі живуть по різні боки кордону.

Хтось збирається чи вже поїхав через один із відкритих прикордонних переходів. Таких поки що залишилося чотири, і всі вони розташовані далеко на півночі: два – у Карелії, два – у Мурманській області. До найближчого КПП – Вартіуса (Люття) – їхати понад 900 км. Враховуючи засніжені траси, комфортною подорож не назвеш.

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«Сьогодні була на Вартіусі. Дорога порожня, глуш неможлива. Останні 20 км дуже вузька траса вгору-вниз. Приїхала майже на відкриття, 08:45 за фінським часом. На виїзд не було нікого. Фіни доброзичливі, випустили миттєво. Наші дуже балакучі, ввічливі. Всі оформили теж швидко, видно, що елементарно не готові до такого потоку, кордон був напівмертвий раніше», – поділилася одна з автомобілісток.

Сьогодні вранці росіяни також повідомляли, що кордон у Вартіусі пройшли досить швидко – за кілька годин. Хоча ще недавно була інформація, що фінська влада на якийсь час перекривала прикордонний перехід через те, що мовляв, і до північного прикордонного переходу дісталися мігранти з країн Близького Сходу.

Найзручнішим варіантом, який сьогодні обирає більшість мандрівників, є маршрут до Фінляндії через Естонію. На автобусі добираються із Санкт-Петербурга до Таллінна (квиток коштує 42–55 євро), потім звідти на поромі – до фінської столиці (22–39 євро). Щоправда, потрібно чітко вибирати час, щоб не запізнитися на пором, інакше доведеться заночувати у Таллінні та залишити близько 50 євро за ніч у готелі.

Росіяни також можуть потрапити до Фінляндії літаком. Однак доведеться витратити багато часу та грошей. Наприклад, найдешевший варіант у повітрі з Санкт-Петербурга до Гельсінкі на 23 листопада коштуватиме 38 тис. руб (11400 грн). Летіти доведеться спочатку до Баку, потім до Стамбула і лише після цього до столиці Суомі. На це знадобиться майже 26 годин. Коротшу логістику пропонує авіакомпанія Turkish Airlines – 10 годин шляху з Санкт-Петербурга, одна пересадка у Стамбулі. Але коштуватиме квиток буде майже 50 тис. руб (15000 грн).

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Бажаючі втекти за кордон росіяни також обговорюють «північну екзотику» – переїзд та переліт через Норвегію. Для цього спочатку потрібно долетіти до Мурманська, потім автобусом дістатися норвезького Кіркенеса. Звідти – рейс до Осло і вже потім до Гельсінкі. Начебто б зовсім незручний маршрут, але деякі мандрівники його розглядають цілком серйозно і порівнюють з іншими.

А хтось розраховує на дешеві та масові трансфери через відкриті пункти пропуску, насамперед через Вартіус, які нібито можуть з часом з'явитися. Проте перевізники попереджають, що це неможливо: «Шлях зріс кратно. Грубо кажучи, Гельсінкі – Санкт-Петербург замість 500 км тепер 1400 км. І ще треба потрапити під час роботи кордону».

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про повне закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з країною-агресоркою РФ з 18 листопада. Там встановлено загороджувальні конструкції.

Водночас влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроєкт.

До слова, у Польщі вважають, що ситуація з біженцями на фінсько-російському кордоні погіршуватиметься. Таку думку у розмові з виданням Yle висловив професор Варшавського університету, фахівець із міграції Мацей Душчик. Він роками досліджував прибуття шукачів притулку та мігрантів до Європи та брав участь як експерт у прийнятті імміграційних рішень.

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Мацей Душчик описав те, що відбувається на прикордонних контрольно-пропускних пунктах фразою «гірше ще попереду». Польський експерт попередив, що незабаром мігранти почнуть прибувати до Фінляндії не лише офіційними прикордонними переходами, а й через важкопрохідні північні ліси.

За його словами, злочинні мережі контролюються турками та саудівцями, які фактично об’єдналися по всьому світу. Контрабандисти швидко розробляють нові тактики. Зрештою вони вигадали, як відправляти людей у ​​місця з суворими природними умовами на фінському кордоні, вважає Дущик.