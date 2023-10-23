США, Японія та Південна Корея провели перші спільні повітряні навчання
Навчання провели на тлі розвитку ядерної загрози Північної Кореї
У неділю США, Японія та Південна Корея вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова. Про це пише Kyodo.
Навчання стали частиною зусиль країн щодо посилення оборонної співпраці на тлі ракетної та ядерної загрози Північної Кореї.
У навчаннях брали участь винищувачі Південної Кореї, США та Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52, здатний нести ядерну зброю.
Ядерний бомбардувальник здійснив рідкісну посадку в Південній Кореї та взяв участь у спільних навчаннях з південнокорейськими винищувачами.
Південна Корея та Японія є головними союзниками США в Азії.
Три країни час від часу проводили тристоронні морські навчання, але тренування в неділю стали для них першими тристоронніми повітряними навчаннями.
Нагадаємо, Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували «гарячу лінію» зв’язку для обміну даними про загрози з боку КНДР та зростання військової активності Китаю в регіоні.
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