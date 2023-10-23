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США, Японія та Південна Корея провели перші спільні повітряні навчання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США, Японія та Південна Корея провели перші спільні повітряні навчання
Тренування в неділю стали для країн першими тристоронніми повітряними навчаннями
фото: Kyodo

Навчання провели на тлі розвитку ядерної загрози Північної Кореї

У неділю США, Японія та Південна Корея вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова. Про це пише Kyodo.

Навчання стали частиною зусиль країн щодо посилення оборонної співпраці на тлі ракетної та ядерної загрози Північної Кореї. 

У навчаннях брали участь винищувачі Південної Кореї, США та Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52, здатний нести ядерну зброю.

Ядерний бомбардувальник здійснив рідкісну посадку в Південній Кореї та взяв участь у спільних навчаннях з південнокорейськими винищувачами.

Південна Корея та Японія є головними союзниками США в Азії. 

Три країни час від часу проводили тристоронні морські навчання, але тренування в неділю стали для них першими тристоронніми повітряними навчаннями.

Нагадаємо, Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували «гарячу лінію» зв’язку для обміну даними про загрози з боку КНДР та зростання військової активності Китаю в регіоні.

Теги: США навчання Японія Південна Корея

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