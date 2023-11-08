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Румунія готує навчальні центри для підготовки українських пілотів на F-16

Діана Гасюк
glavcom.ua
Румунія готує навчальні центри для підготовки українських пілотів на F-16
Румунія готує необхідну інфраструктуру для навчання українських пілотів на літаках F-16
фото з відкритих джерел

Для формування центру підготовки пілотів потрібно забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами

У Румунії триває підготовка необхідної інфраструктури для навчання українських пілотів на літаках F-16. Свого часу необхідно буде створити аналогічні навчальні центри і в Україні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи питання навчання українських пілотів на F-16 в Румунії, передає «Укрінформ».

«Формується центр підготовки пілотів у Румунії. Для того, щоб він формувався, потрібно забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками F-16, тобто двомісними, які будуть складовою цього центру. Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру», – повідомив Ігнат.

Речник підкреслив, що Україна, яка є майбутнім членом Альянсу, також повинна буде створювати навчальні центри для пілотів на своїй території.

«В Україні теж очевидно будуть створені такі центри, можливо не один, а декілька таких центрів, де будуть навчатись. Те, що вже надають літаки, тому що вінцем навчання є пілотування і для цього, щоб опанувати винищувач потрібні польоти з інструктором. Зараз партнери уже починають постачання цих літаків, для того, щоб українські військові, які навчаються і в США, і в Європі могли через деякий час навчатися і там (в Румунії – ред.)», – зазначив Ігнат.

Він також зауважив, по процес навчання та підготовки пілотів триває постійно.

Раніше повідомлялося, що на територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Зеленський під час візиту до Бухаресту заявив, що на території Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Політик оголосив, що обговорив це надзвичайно важливе рішення з лідером Румунії Клаусом Йоханнісом.

Теги: військові Володимир Зеленський навчання Україна винищувач Юрій Ігнат

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