Фінляндія передала Україні засекречений пакет військової допомоги

Заміна оборонної техніки, що міститься в цьому пакеті, обійдеться Фінляндії приблизно в 100 млн євро

З оперативних причин, а також для забезпечення того, щоб допомога дійшла до місця призначення без проблем, додаткова інформація про вміст допомоги, спосіб її доставки або графік не буде надана

Сьогодні, 17 листопада Фінляндія схвалила виділення Україні 20-го пакета військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

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«Президент республіки ухвалив рішення з цього питання 17 листопада 2023 року за пропозицією уряду», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що на карту в оборонній боротьбі України поставлено перспективи безпеки в Європі та Фінляндії в поточному десятилітті. «Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними в нашій прихильності підтримці українців», – додав чиновник.

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Зазначається, що це буде 20-те постачання військової техніки в Україну.

Заміна оборонної техніки, що міститься в цьому пакеті, обійдеться Фінляндії приблизно в 100 млн євро. «Загальна компенсаційна вартість 20 пакетів оборонної техніки Фінляндії тепер становить 1,5 мільярда євро», – повідомив міністр оборони.

З оперативних причин, а також для забезпечення того, щоб допомога дійшла до місця призначення без проблем, додаткова інформація про вміст допомоги, спосіб її доставки або графік не буде надана.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ.