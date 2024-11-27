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Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи
Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб
фото: Shutterstock

Перелік осіб був складений приблизно місяць тому

Влада Кіпру продовжує анулювати свої «золоті паспорти», які були видані іноземцям у рамках інвестиційної програми. Черговий список із 77 осіб опублікував Politis.

Видання зазначає, що перелік цих осіб був складений приблизно місяць тому. «До нього увійшли відомі російські мультимільйонери, а також малайзійський біржовий брокер Джо Лоу, який перебуває в міжнародному розшуку під номером один за шахрайство та фінансові злочини».

Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи фото 1
Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи фото 2
Кіпр позбавив «золотих паспортів» 77 осіб, серед них українські та російські олігархи фото 3
фото: Politis

Українські олігархи, які втратили «золоті паспорти» – Коломойський, Шульман, Бахматюк, Григоришин. Паспортів позбавлені також члени їх родин.

До списку також увійшли провайдери, юридичні фірми та аудиторські бюро, через які переправлялися «золоті паспорти».

Нагадаємо, що уряд Кіпру 4 вересня вирішив позбавити громадянства вісьмох людей. Серед них – український бізнесмен Ігор Коломойський. Бізнесмен мав громадянство Кіпру з 2010 року. Також з 1995 року в нього є ізраїльське громадянство. У вересні 2023 року прокурор у Шевченківському суді зазначав, що Коломойський вийшов з громадянства України.

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Теги: Кіпр Ігор Коломойський олігархи росія росіяни Україна паспорт

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