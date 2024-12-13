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Матір екснардепки від Партії регіонів отримала вирок за держзраду: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Матір екснардепки від Партії регіонів отримала вирок за держзраду: деталі справи
Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Прокурори у суді довели, що обвинувачена надавала допомогу країні-агресорці в проведенні підривної діяльності проти України

До 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику РФ при ООН про підтримку українцями «спеціальної військової операції». Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою киянку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 КК України).

У повідомленні покуратури не зазначено імені фігурантки, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про Олену Бережну – матір народної депутатки України VI і VII скликань нині покійної Ірини Бережної.

Прокурори у суді довели, що обвинувачена, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надавала допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року жінка як голова української правозахисної організації підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН Небензі, в якому із застосуванням маніпулятивних технологій розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, виправдовуючи таким чином військову агресію росіян.

Зокрема, обвинувачена писала про те, що «народ України підтримує так звану «спецоперацію РФ в Україні», про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають «вбивати росіян». Російські куратори у переписці радили жінці «до повної зачистки сидіти вдома».

Надалі, 28 лютого 2022 року під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постійний представник РФ при ООН Небензя послався у своїй офіційній промові на цей лист як доказ протиправних дій України.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Олена Бережна зі своєю донькою, нардепкою Іриною Бережною
Олена Бережна зі своєю донькою, нардепкою Іриною Бережною
фото з відкритих джерел
Олена Бережна під час акції «Безсмертний полк» у столиці 9 травня 2018 року зі світлиною скандального проросійського публіциста Олега Бузини
Олена Бережна під час акції «Безсмертний полк» у столиці 9 травня 2018 року зі світлиною скандального проросійського публіциста Олега Бузини
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 9 травня 2018 року поліція у Києві затримала Олену Бережну, матір загиблої екс-депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної. Це сталося під час акції «Безсмертний полк» у столиці. На ексклюзивних фотографіях «Главкому» видно, що жінка, яка не приховує свої проросійські погляди, причепила на одяг заборонену в Україні георгіївську стрічку, яку використовують, зокрема, підрозділи російсько-терористичних військ на Донбасі. Під час затримання Бережна пручалась, але правоохоронцям все ж вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції.

Олена Бережна влаштувала  виставу під час спроби СБУ потрапити у її квартиру для обшуку, яку вона транслювала по скайпу в ефірі російського телебачення. Жінка кричала на камеру, що її нібито повалили на землю, сильно травмували руку і вбили. Неадекватну поведінку Бережна продемонструвала в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1»
Олена Бережна влаштувала  виставу під час спроби СБУ потрапити у її квартиру для обшуку, яку вона транслювала по скайпу в ефірі російського телебачення. Жінка кричала на камеру, що її нібито повалили на землю, сильно травмували руку і вбили. Неадекватну поведінку Бережна продемонструвала в ефірі пропагандистської програми «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1»

Також повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України під час під час обшуків 6 листопада 2018 року у лідерки громадського об’єднання «Сила добра» Олени Бережної виявили документи та електронні носії, які начебто свідчили про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ, також знайшли лист на ім'я голови МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.

У спецслужбі нагадали, що слідчі дії в Олени відбувалися в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 111 (державна зрада) кримінального кодексу України.

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Теги: державна зрада жінка прокурор партії

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