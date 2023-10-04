У Чернігові поліція затримала п'яну пару, яка запускала феєрверки

Чоловік та жінка знехтували забороною та навіть тим, що знаходяться у прифронтовому місті

В Чернігові затримали двох мешканців міста, які запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Серед затриманих - 45-річний чоловік та 40-річна жінка. Їм загрожує до 5 років в'язниці, повідомляє поліція Чернігівської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правоохоронці отримали повідомлення про запуск феєрверків, на місце подій виїхали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Вони опитали свідків й встановили особи зловмисників. Ними виявились мешканці міста, які перебували на той момент у нетверезому стані.

Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки. З місця події правоохоронці вилучили використану піротехніку. Відповідно до 1 статті 296 Кримінального кодексу України, затриманих загрожує до 5 років в'язниці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 фото На весь екран



Поліція показала наслідки розваг феєрверками у Чернігові npu.gov.ua

Нагадаємо, в Україні, під час дії воєнного стану, заборонено використовувати салюти, феєрверки та петарди. Усі, хто не виконуватиме введені обмеження - будуть притягнуті як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Раніше столичні правоохоронці затримали мешканця Дніпровського району за запуск феєрверка на дитячому майданчику. Фігурант запустив салюти на дитмайданчику, і мешканці, почувши вибухи, вибігли на вулицю, де спільно з членами добровольчого формування тергромади затримали чоловіка та передали його поліцейським. Він пояснив правоохоронцям, що таким чином вирішив привітати свою цивільну дружину з днем народження. Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки феєрверка, а відтак затримали 37-річного киянина.