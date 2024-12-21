Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото)
Один із дронів-приманок жителі Київщини виявили на дереві
На Київщині сапери вилучили з дерева ворожий безпілотник-приманку, який застряг там під час нічної атаки. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«У одному з населених пунктів Київської області піротехніки мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки», – йдеться в повідомленні.
Такий БпЛА не мав бойової частини, тому не становив загрози для мешканців.
У ДСНС нагадали громадянам, що не варто наближатися до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними.
А якщо помітили щось підозріле, то телефонуйте за номером 101!
Нагадаємо, російські терористи вночі атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed. Силам оборони вдалось збили 57 дронів, ще 56 безпілотників були локаційно втрачені.
До слова, триває 1032-й день повномасштабної війни.
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