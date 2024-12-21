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Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото)
БпЛА не мав бойової частини, тому не становив загрози для мешканців.
фото: ДСНС

Один із дронів-приманок жителі Київщини виявили на дереві

На Київщині сапери вилучили з дерева ворожий безпілотник-приманку, який застряг там під час нічної атаки. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«У одному з населених пунктів Київської області піротехніки мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки», – йдеться в повідомленні.

Такий БпЛА не мав бойової частини, тому не становив загрози для мешканців.

Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото) фото 1
Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото) фото 2
Окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками-приманками (фото) фото 3

У ДСНС нагадали громадянам, що не варто наближатися до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними.

А якщо помітили щось підозріле, то телефонуйте за номером 101!

Нагадаємо, російські терористи вночі атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed. Силам оборони вдалось збили 57 дронів, ще 56 безпілотників були локаційно втрачені.

До слова, триває 1032-й день повномасштабної війни.

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Теги: війна безпілотник ракета Київщина росія

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