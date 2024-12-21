У Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні банку

У приміщенні банку від вибуху вилетіли двері

Вибуховий пристрій було закладено у приміщенні з банкоматами

У суботу, 21 грудня, в російському місті Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті. Відео та фото з місця події публікують місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, що у банківській установі вилетіли двері та вікна. Окрім того, у приміщенні понівечено банкомати.

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій було закладено саме у приміщенні з банкоматами. Сам банк цього дня не працював – вихідний.

Винуватців досі не знайшли.

Мешканців довколишніх будинків, які були стривожені вибухом, не евакуювали.