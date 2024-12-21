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Росію сколихнула серія дивних вибухів: пенсіонери запускали салюти у ТРЦ, на пошті та в банку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росію сколихнула серія дивних вибухів: пенсіонери запускали салюти у ТРЦ, на пошті та в банку
Росіяни, яких через вибухи евакуювали з торгового центру
фото з відкритих джерел

70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт» на північному сході Москви

Росію сколихнула серія вибухів – невідомі запускають салюти та петарди в будівлях пошти, торгово-розважальних центрів, банків. Про це пишуть російські ЗМІ.

Затримано кількох пенсіонерів. Правоохоронці вважають, що до цього причетні українські колцентри.

Так, за даними російських пабліків, 70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт» на північному сході Москви. Місцеві канали писали, що у будівлі спрацювала сигналізація, людей довелося евакуювати. Попередньо, ніхто не постраждав. Як повідомили у МВС, пенсіонерка влаштувала вибух за вказівкою шахраїв, яким вона перевела 120 тисяч рублів. Її затримали.

Ще один вибух пролунав у ТЦ «Геліос», що в підмосковному Корольово. Люди, яких охопила паніка, залишили будівлю. 63-річного палія затримали під час спроби повторного підпалу піротехніки у відділі поліції.

Також невідомий влаштував салют у відділенні пошти в Хімках. Він зайшов до приміщення, поставив пакунок із ракетами на підлогу і підпалив. Решта відвідувачів, охоплені панікою, вибігли надвір.

Раніше в Санкт-Петербурзі пролунав вибух у відділенні державного «Сбербанку» на Середньоохтинському проспекті. З'ясувалося, що пенсіонерка облила банкомат запалювальною сумішшю, а потім підпалила його. 

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Теги: росія Москва жінка пенсіонери вибух

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