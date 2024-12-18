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Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії
Сергій Полунін – уродженець Херсонщини. У 2003 році він поїхав до Лондона вчитись у Школі Королівського балету
фото: Ян Югай

Скандальний балерун заявив, що його «час в Росії вже минув, а свою місію він виконав»

Уродженець Херсону, танцюрист Сергій Полунін заявив, що покидає Росію після 12 років життя там. Раніше Полунін називав російського диктатора Володимира Путіна «ангелом» та навіть зробив тату на грудях із його обличчям. Про рішення поїхати із Росії Полунін заявив в Instagram.

«Душа не на місці. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Давно мій час у росії минув, ніби зараз я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років», – йдеться у публікації. Він уточнив, що «поки що неясно», куди саме поїде зі своєю родиною.

Перед цим Полунін залишив посаду «директора Севастопольського театру опери та балету» в окупованому Криму, яку обіймав із 2019 року. 

Як відомо, Сергій Полунін – уродженець Херсонщини. У 2003 році він поїхав до Лондона вчитись у Школі Королівського балету. Вже у віці 19 років, він став головним танцівником – наймолодшим в історії Королівського балету.

У 2012 році він виїхав із Великої Британії до Росії, де працював у московському Театрі імені Станіславського та Немировича-Данченка. У 2018 році Полунін став громадянином Росії, та був довіреною особою Путіна на виборах президента.

Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії фото 1
скриншот: instagram.com/poluninink

За даними ЗМІ, Полунін підтримував російське вторгнення в Україну, а його благодійний фонд спонсорував купівлю дронів для доставлення води в окопи російським військовим. Полунін також неодноразово виступав на концертах, зокрема, під музику прокремлівського співака Шамана.

Танцівник неодноразово висловлювався на підтримку володимира Путіна. Зокрема, зробив аж три татуювання з Путіним.

Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії фото 2
скриншот: видання «Апостроф» / instagram.com/poluninink

Крім цього, танцюрист має татуювання у вигляді українського герба.

Танцівник балету Полунін, який має тату з Путіним, вирішив поїхати з Росії фото 3
скриншот: instagram.com/poluninink

Раніше Сергій Полунін звинуватив МЗС Росії в тому, що йому не дали виступити з номером на концерті на Червоній площі в Москві з нагоди анексії українських Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Радіо Свободи.

Артист записав відео, на якому плачучи, жаліється, що його «батьківщина» вставила йому «ніж у спину» і скасувала його виступ на святі-вакханалії

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Теги: росія Батьківщина радіо відео

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