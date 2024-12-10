Окупанти виставили на аукціон сувенір – посічений дорожній вказівник з Донбасу (фото)

У серпні 2023 року оголошення про продаж було опубліковано на торговому майданчик

За посічену табличку з назвою української вулиці продавець просить 100 тис. російських рублів

Чоловік із Санкт-Петербурга опублікував на одному з майданчиків для проведення інтернет-аукціонів «сувенір», який начебто вкрали найманці ПВК «Вагнер» (приватне військове формування, створене у Росії) – дорожній вказівник. Про це повідомляє «Главком».

В описі лота сказано, що дороговказ із написом «вул. Бахмутська, 8» привезли до Росії у травні 2023 року. «Трофей» від «Вагнерів» за 100 тис. російських рублів (приблизно 30 тис. грн) хоче продати хтось із ніком client_6985187fcc.

Оголошення про продаж дороговказу з міста Бахмут Скриншот із інтернет-оголошення

У серпні 2023 року оголошення про продаж було опубліковано на торговому майданчику. У серпні того ж року автор лота заходив на сайт востаннє. Можливо, він вже ніколи не зможе отримати бажані 100 тис. рублів за вкрадену табличку.