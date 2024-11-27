Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Удар «Орешніком» по Дніпру – «наживка» Путіна для Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Якщо Трамп «клюне» на наживку Путіна, Україну чекатимуть не дуже легкі часи»

Навіщо це Путіну?

Удар «Орешніком» по Дніпру передбачає ще й прихований підтекст – це пряма «наживка» від Путіна.

За першого терміну правління Трампа, США вийшли із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД, англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF). Це відбулося через порушення Росією протягом тривалого часу умов Договору, зокрема, розробки і розгортання ракетної системи 9М729 (SSC-8).

Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний під час радянсько-американського саміту у Вашингтоні 8 грудня 1987 року. Підписантами були Михайло Горбачов та Рональд Рейган.

Враховуючи постійний косплей Путіним подій минулого, логіка підказує, що Кремль намагається «хоч тушкою, хоч чучелом» провернути з американцями те саме, що підписували Горбачов і Рейган.

Навіщо це Путіну?

Тут все очевидно. Остаточний вихід із міжнародної ізоляції, визнання Росії рівною зі США, початок відкритих політичних контактів.

Все це – задля подальшої мети – виягнути США і Трампа в «захоплюючий двіж» навколо величі Росії, в процесі якого можна продовжувати навʼязувати американському істеблішменту локшину про «історичне право», яке має передувати міжнародному.

Якщо Трамп «клюне» на цю наживку, нас чекатимуть не дуже легкі часи. Принаймні перший рік правління Трампа. Бо чи не кожен новообраний президент США намагався вибудувати з Росією (Путіним) якісь конструктивні відносини. Але кожного разу цей експеримент провалювався, бо Росія ніколи не дотримувалась свого слова, а лише переходила до погроз.

Буду радий, якщо цього разу Трамп, враховуючи попередній свій досвід, довго не експериментуватиме. Бо час для нас – надто цінний. А підтримка США – надто потрібна.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Михайло Горбачов президент путін війна Україна Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою
Зеленський підтвердив, що Росія застосувала нову ракету проти України
21 листопада, 14:10
Ймовірно російські бомбардувальники здійснили пуски ракет
Відбулись пуски ракет з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС
21 листопада, 05:43
Речник генерального секретаря ООН відреагував на рішення президента США
Дозвіл США на удари ракетами Atacms по Росії: ООН виступила із закликом
19 листопада, 11:50
Зеленський висловився про перемовини з Росією
Чому Путіну вигідні перемовини? Заява Зеленського
16 листопада, 13:59
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
10 листопада, 10:58
Окупанти проводять на українських територіях пропагандистські навчання
Росіяни створюють центри «русифікації» на окупованих територіях – Центр нацспротиву
7 листопада, 00:27
У зв’язку із війною громадяни України можуть безкоштовно здобувати вищу освіту в польських державних навчальних закладах
Майже половина іноземних студентів у Польщі є українцями – статистика
6 листопада, 18:22
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
5 листопада, 08:50
У Москві відбулася зустріч між міністром закордонних справ Росії та очільником МЗС КНДР
КНДР відмовиться надавати Росії війська? Аналіз ISW
2 листопада, 08:56

Віктор Шлінчак

Удар «Орешніком» по Дніпру – «наживка» Путіна для Трампа
Удар «Орешніком» по Дніпру – «наживка» Путіна для Трампа
Вибори в умовах кризи: як Україні уникнути молдовського сценарію
Вибори в умовах кризи: як Україні уникнути молдовського сценарію
Угода між Трампом і Путіним. Головна інтрига
Угода між Трампом і Путіним. Головна інтрига
Які стратегічні помилки демократів визначили результат виборів у США
Які стратегічні помилки демократів визначили результат виборів у США
Росіяни транслюють свою пропаганду у Європі. Чому Україна мовчить?
Росіяни транслюють свою пропаганду у Європі. Чому Україна мовчить?
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
53K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
12K
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7842
З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину

Новини

Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Вчора, 06:25

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua