Forbes назвав цілі українських дронів на російському аеродромі «Міллерово»

Удари по російських аеродромах не завжди мають на меті знищення конкретних будівель або одиниць обладнання

Безпілотники атакували авіабазу «Міллерово» в Ростовській області. Цілями дронів могли стати російські штурмовики Су-25. Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що метою ударів по аеродромах РФ не завжди є знищення конкретних будівель або одиниць обладнання. На це впливає і використання Україною боєприпасів дальнього ураження – західних ракет і власних ракет та безпілотників. Це примушує росіян переміщувати свої сили все далі від лінії фронту.

За даними Forbes, минулого року комерційні супутники засікли десятки винищувачів Су-25 і Су-30 у Міллеровому. Однак вже цієї осені ті самі супутники зафіксували лише кілька Су-25.

Ймовірно, росіяни евакуювали свої літаки далі від лінії фронту на відстань понад 600 км. Однак це не значить, що атаки на аеродроми росіян безглузді. Адже тепер обмежено частоту польотів російських бойових літаків протягом тижня. Також обмежено час їхнього перебування над лінією фронту, що робить їх менш корисними.

Нагадаємо, ввечері 23 грудня у Ростовській області в районі аеродрому «Міллерово» пролунали вибухи. Зазначалося, що російські сили ППО нібито збили дев'ять безпілотників.

До слова, 22 грудня у російських містах Казань та Ростов пролунали вибухи. За попередніми даними у Казані, сапери знищили боєприпас одного з безпілотників, який не розірвався під час атаки.

Також 21 зранку у російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників було запроваджено план «Ковьор». Аеропорт закрили на прийом та відправку рейсів. Також через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок.