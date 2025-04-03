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Forbes підрахував кількість бомбардувальників Ту-22М, які залишились у Росії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Forbes підрахував кількість бомбардувальників Ту-22М, які залишились у Росії
У росіян ще достатньо і вцілілих Ту-22М
фото з відкритих джерел

Росія, ймовірно, втратила п’ятий бомбардувальник з моменту повномасштабного вторгнення в Україну

Вчора російський бомбардувальник Туполєв Ту-22М розбився в Усольському районі на сході Росії за 2700 миль від України. Forbes підрахував кількість Ту-22М, які залишились у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes

За даними видання, Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносців Ту-22М. До вторгнення в Україну у Росії в наявності було близько 60 Ту-22М – оновлених версій бомбардувальників часів холодної війни, які несуть крилаті ракети різних типів. До вчорашньої катастрофи російські ВПС втратили вже чотири таких літака – один розбився, один був збитий і два були знищені або принаймні сильно пошкоджені ударом українських безпілотників по аеродрому.

З січня по березень в результаті атак безпілотників на авіабазу Енгельс було знищено величезний запас крилатих ракет, які запускали ці бомбардувальники. Вартість втрачених ракет оцінюється у майже 1 мільярд доларів.

Незважаючи на те, що Ту-22М запускають ракети по Україні з безпечної відстані, кожен їхній політ має певні ризики. Літаки спроектовані у 1960-х роках і побудовані у 1970-80-х. Ракети Х-22, хоча і виготовляються досі, теж спроектовані у 1960-х. Це великий фактор ризику.

«Ніщо так не цікаво, як політ із стародавньою ракетою, що містить ~ 4 тонни гіперголічного палива», – пожартував авіаційний експерт Білл Світман.

У виданні зазначають, що попри весь ризи і втрати Ту22М, Росія не припинить тероризувати населення України навіть тимчасово. У росіян ще достатньо і вцілілих Ту-22М, і бомбардувальників інших типів, як от Ту-95 і Ту-160, щоб бомбардувати Україну в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту, пілот загинув. 

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Теги: літак росія

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