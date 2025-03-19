У РФ від передозування наркотиками помер титулований 34-річний хокеїст – ЗМІ

У 2018 році Малихін у складі «Ак Барса» став володарем кубка Гагаріна та чемпіоном Росії

Наразі тіло спортсмена відправлено на судмедекспертизу

Володар кубка Гагаріна (трофей, що вручається переможцю серії плей-оф Континентальної хокейної ліги) у складі хокейного клубу «Ак Барс» росіянин Федір Малихін пішов з життя у віці 34 років. Як повідомляє «Главком», російські ресурси стверджують, що причиною смерті чоловіка стало передозування наркотиками.

Батько Малихіна знайшов його тіло вранці 18 березня в квартирі у Єкатеринбурзі.

Російський журналіст Артур Хайруллін стверджує, що у Малихіна не було жодних проблем зі здоров'ям.

Пізніше у російських ЗМІ з'явилася інформація, що хокеїст помер від передозування наркотиками. За даними джерела, за три дні до смерті Малихін перестав виходити на зв'язок із рідними. Наразі тіло спортсмена відправлено на судмедекспертизу.

Федір Малихін виступав за російські хокейні клуби. У 2018 році він у складі «Ак Барса» став володарем кубка Гагаріна та чемпіоном Росії, у складі «Авангарду» – бронзовим призером КХЛ сезону 2021/2022. Малихін завершив кар'єру восени 2023 року.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Як повідомлялося, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла в суботу, 15 березня, на 57-му році життя.

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

«З нами більше немає особливої ​​людини. Особливо останніми роками, враховуючи її хворобу, склянка для неї завжди була наполовину повна. Вона завжди дивилася на речі і життя швидше позитивно, ніж негативно, і стала взірцем для наслідування для багатьох із таким ставленням не лише на полі. Для мене було честю працювати разом із Доріс заради розвитку футболу в Німеччині. Для нас це величезний сум», – зазначила генеральна секретарка Німецького футбольного союзу Хайке Ульріх.

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.