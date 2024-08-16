Падіння російського Ту-22М3: один із пілотів помер

Пілоти, які катапультувалися, мають травми різного ступеня тяжкості

У лікарні помер пілот російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, який впав у Іркутській області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв.

За його інформацією, інші льотчики, які катапультувалися, мають травми різного ступеня тяжкості. Їх усіх госпіталізували.

Він розповів, що роботи на місці аварії тривали всю ніч, а екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки на місці падіння бомбардувальника.

Нагадаємо, у Іркутській області впав російський бомбардувальник Ту-22М3. Екіпаж літака нібито катапультувався. Причиною аварії стала технічна несправність.

💥🛬На болотах в Іркутській області зазнав аварії і загорівся бомбардувальник Ту-22м, пишуть російські тг-канали pic.twitter.com/dbb65fMEiM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Зазначається, що літак Ту-22М3 виконував плановий політ в Іркутській області. Впало судно у безлюдній місцевості, руйнувань нібито немає.

Російська армія використовує Ту-22М3 для ракетних ударів по Україні, зокрема для запуску ракет Х-22. Приблизна вартість літака становить близько $300 млн. Він є одним із найдорожчих бортів у військово-повітряному флоті РФ.

Зокрема, для Росії літак важливий тим, що може нести ракети, які запускаються на сотні кілометрів, а інших, новіших літаків для такої роботи в Росії немає. Крім того, дані літаки в Росії вже не випускаються, проводяться лише капітальні ремонти, які через західні санкції доволі важко робити.

Нагадаємо, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3.