Польща здатна протистояти Росії у разі нападу до двох тижнів

В польській армії, як і раніше, є суміш старої і нової техніки

Польща здатна оборонятись від Росії у разі нападу до двох тижнів, враховуючи запас боєприпасів станом на сьогодні

Глава Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський підтвердив готовність країни захищатись від збройної агресії Росії та розповів про плани щодо оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

«Я думаю, залежно від того, як буде вестися ця боротьба, ця оборона може здійснюватися протягом тижня або двох за сьогоднішніх рівнів запасів», – сказав Луковський.

За словами глави Бюро нацбезпеки, за цей час має прибути допомога союзників по НАТО.

Також він заявив, що в польській армії, як і раніше, є суміш старої і нової техніки, а нестача боєприпасів в основному стосується застарілої техніки.

«Усі ці бойові засоби і платформи, які ми ввели в збройні сили в останні роки, також забезпечуються бойовими засобами паралельно. У цьому випадку ситуація виглядає набагато краще», – розповів Луковський.

«Це можливо в багатьох сферах, у багатьох типах боєприпасів, але не можна сказати, що ми маємо однакову ситуацію з усіма видами засобів», – сказав голова Бюро національної безпеки генерал Даріуш Луковський, відповідаючи на запитання, чи правда, що Польща мала боєприпаси лише на 5 днів війни. «Це залежить від того, про які бойові засоби йдеться, про яке обладнання», – додав Луковський.

Як відомо, Польща оголосила про створення Фонду оборони й безпеки. Протягом двох місяців для цього буде розроблено інвестиційний план. Про це повідомила польська міністерка фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч.

«Польща перша в Європі заснувала Фонд оборони і безпеки. Ми інвестуємо мільярди в укриття, інфраструктуру подвійного призначення та розвиток польських збройових компаній», – повідомила урядовиця.

Також Катажина Пелчинська-Наленч повідомила, що Польща розвиватиме вітчизняну промисловість і досліджуватиме нові технології.

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція. У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати «гнучкість та свободу вибору» для захисту.