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ЗСУ знайшли спосіб нейтралізувати російські КАБи – The Telegraph

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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ЗСУ знайшли спосіб нейтралізувати російські КАБи – The Telegraph
Ефективність КАБів суттєво знизилася через дії українських військових
фото з відкритих джерел

Росія вважала авіабомби «чудо-зброєю», адже вони завдавали ударів по важливих об'єктах на прифронтових територіях

У вересні 2024 року Росія здійснила рекордну кількість авіаударів по Україні, скинувши понад 900 керованих авіабомб уздовж лінії фронту завдовжки 1500 км. Попри значні руйнування, ця зброя зараз майже неефективна, оскільки ЗСУ знайшли спосіб їй протидіяти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За даними видання, Росія вважала авіабомби «чудо-зброєю», адже вони завдавали ударів по важливих об'єктах на прифронтових територіях. Однак нині їхня ефективність суттєво знизилася через дії українських військових.

Зокрема, російський телеграм-канал Fighterbomber повідомив, що ЗСУ створили на передовій систему перешкод для КАБів, яка повністю блокує навігаційні сигнали плануючих авіабомб.

Попри це, Росія не припинила використовувати авіабомби, однак тепер вони часто падають у полях, не досягаючи цілей. За словами самих загарбників, для знищення об'єкта тепер потрібно 16 бомб замість однієї.

Журналісти нагадують, що раніше колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв про неможливість «глушіння» КАБів. Такої ж думки дотримувався і експерт зі зброї Том Візінґтон, пояснюючи, що російські авіабомби мають бути оснащені глобальною навігаційною системою із зашифрованим сигналом, стійким до перешкод.

Таким чином, є два варіанти: або російські плануючі бомби були спроєктовані з критичними недоліками, через що вони вразливі до радіоелектронного впливу, або ж Україна змогла знайти спосіб обходити їхній захист. Враховуючи, що ця зброя успішно використовувалася окупантами протягом кількох місяців, журналісти The Telegraph схиляються до другого варіанту.

Раніше ми писали, що окупанти в Донецькій та Луганській областях шукають місця, де можна прорвати українську оборону. Водночас спроможності ЗСУ в регіонах поступово зростають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемаратону.

За його словами, на Донеччині й Луганщині російська армія стикається з кризою постачання та нестачею особового складу.

«Вони шукають хоч якісь місця, де у них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді, мені здається, зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певною кризою, в тому числі постачання, і нестачею особового складу», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих стратегічних обʼєктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 9 березня, у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

Теги: росіяни Дмитро Кулеба Україна армія зброя окупанти росія

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