Росія підняла в небо МіГ-31К та Ту-22М3

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка

Наразі повітряна тривога по всій країні

Сьогодні, 4 вересня, Росія розпочала черговий масштабний обстріл України. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та винищувачів МіГ-31К.

О 05:34: Моніторинговий канал «Карта повітряних тривог» повідомив про зліт двох Ту-22М3 у напрямку акваторії Чорного моря.

Пізніше о 05:34: Повітряні сили ЗСУ зафіксували зліт двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Вночі ворог також підіймав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які, ймовірно, здійснили пуск ракет.

Зазначимо, що зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу. У небі фіксують ворожі БпЛА та крилаті ракети.

Карта повітряних тривог зараз така:

Нагадаємо, Повітряна тривога по всій Україні: Росія запустила дрони та ракети.