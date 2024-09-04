Росія підняла в небо МіГ-31К та Ту-22М3
Наразі повітряна тривога по всій країні
Сьогодні, 4 вересня, Росія розпочала черговий масштабний обстріл України. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та винищувачів МіГ-31К.
О 05:34: Моніторинговий канал «Карта повітряних тривог» повідомив про зліт двох Ту-22М3 у напрямку акваторії Чорного моря.
Пізніше о 05:34: Повітряні сили ЗСУ зафіксували зліт двох МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Вночі ворог також підіймав у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які, ймовірно, здійснили пуск ракет.
Зазначимо, що зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу. У небі фіксують ворожі БпЛА та крилаті ракети.
Карта повітряних тривог зараз така:
Нагадаємо, Повітряна тривога по всій Україні: Росія запустила дрони та ракети.
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