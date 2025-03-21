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Путін на закритій розмові з бізнесом сказав готуватись до затяжної війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Путін на закритій розмові з бізнесом сказав готуватись до затяжної війни
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
фото: Генштаб ЗСУ

Путін також не очікує швидкого зняття західних санкцій

Російський диктатор Володимир Путін продовжує готувати внутрішню аудиторію до довготривалої війни, а не до реального миру. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У останніх заявах Кремля активно активно обговорюють те, що переговори будуть складними, а Україна нібито є «нелегітимною» стороною.

«Заяви Путіна та інших офіційних осіб Кремля в останні дні та тижні, які увічнюють наративи про складність переговорів, нелегітимність українських чиновників і розбіжності між США та Європою, підсилюють повідомлення про те, що Росія очікує тривалої війни в Україні та миру лише на умовах Росії», – йдеться в ISW.

Повідомляється, що на закритій зустрічі з бізнесменами 20 березня Путін прямо закликав їх «не бути наївними» та готуватись до довгої війни, натякаючи, що мирні переговори – процес тривалий і складний.

Путін також не очікує швидкого зняття західних санкцій. Кремль продовжує виправдовувати війну та просуває ідею, що вкладення в затяжну війну мають дати «віддачу» у вигляді територіальних і безпекових поступок на користь Росії.

Аналітики зазначають, що подібна риторика означає, що Москва не зацікавлена в припиненні війни, а лише в перемозі на власних умовах.

Наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. 

Про уточнену дату та змінений склад розповів помічник очільника РФ Путіна Юрій Ушаков. Зауважимо, що раніше кремлівський прессекретар Пєсков говорив, що переговори відбудуться у Джидді, а точну дату не називав.

Щодо змін у складі делегації, то на нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа. 

Раніше на запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім, з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напряцьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.

В інтервʼю ABC News Келлог зазначив, що Україна та РФ можуть провести непрямі переговори за посередництва США в Саудівській Аравії.

«Плануються непрямі дискусії. Одна сторона буде в одній кімнаті, інша – в сусідній. Ми розмовлятимемо, ходитимемо туди-сюди і питатимемо. Щось на кшталт човникової дипломатії», – сказав він.

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Теги: росія путін Москва переговори санкції війна перемир'я

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