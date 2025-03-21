Путін на закритій розмові з бізнесом сказав готуватись до затяжної війни

Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України

Путін також не очікує швидкого зняття західних санкцій

Російський диктатор Володимир Путін продовжує готувати внутрішню аудиторію до довготривалої війни, а не до реального миру. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У останніх заявах Кремля активно активно обговорюють те, що переговори будуть складними, а Україна нібито є «нелегітимною» стороною.

«Заяви Путіна та інших офіційних осіб Кремля в останні дні та тижні, які увічнюють наративи про складність переговорів, нелегітимність українських чиновників і розбіжності між США та Європою, підсилюють повідомлення про те, що Росія очікує тривалої війни в Україні та миру лише на умовах Росії», – йдеться в ISW.

Повідомляється, що на закритій зустрічі з бізнесменами 20 березня Путін прямо закликав їх «не бути наївними» та готуватись до довгої війни, натякаючи, що мирні переговори – процес тривалий і складний.

Путін також не очікує швидкого зняття західних санкцій. Кремль продовжує виправдовувати війну та просуває ідею, що вкладення в затяжну війну мають дати «віддачу» у вигляді територіальних і безпекових поступок на користь Росії.

Аналітики зазначають, що подібна риторика означає, що Москва не зацікавлена в припиненні війни, а лише в перемозі на власних умовах.

Наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться.

Про уточнену дату та змінений склад розповів помічник очільника РФ Путіна Юрій Ушаков. Зауважимо, що раніше кремлівський прессекретар Пєсков говорив, що переговори відбудуться у Джидді, а точну дату не називав.

Щодо змін у складі делегації, то на нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Раніше на запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля, передусім, з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напряцьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.

В інтервʼю ABC News Келлог зазначив, що Україна та РФ можуть провести непрямі переговори за посередництва США в Саудівській Аравії.

«Плануються непрямі дискусії. Одна сторона буде в одній кімнаті, інша – в сусідній. Ми розмовлятимемо, ходитимемо туди-сюди і питатимемо. Щось на кшталт човникової дипломатії», – сказав він.