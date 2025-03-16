ЗСУ взяли в полон зрадника, який мріє, щоб його забрала Росія

Абібулаєв заявив, що в нього немає українського паспорта і взагалі будь-якого громадянства

Кримчанин сподівається почати в Росії життя з чистого листа

Військовополонений кримський татарин Абібулаєв, який воював на війні проти України на боці країни-агресорки Росії, хоче, щоб його додали до списку на обмін полоненими. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі журналістам «Новини.Live».

Українські захисники взяли Абібулаєва в полон два роки тому. Уточнюється, що воювати проти власного народу уродженець окупованого Донецька, який більшу частину свого життя провів у в'язницях, пішов у 2014 році.

У відповідь на запитання журналістки про те, чи усвідомлює він, що воював проти співвітчизників, Абібулаєв заявив, що в нього немає українського паспорта і взагалі будь-якого громадянства.

«У вільній країні, якою ми вважали Україну, раптом заборонили свободу вибору. Коли стався Євромайдан, і люди зробили вибір на користь Європи, ми на Донбасі вибрали Росію. Ми попросили дати нам статус автономної республіки у складі України. Нам сказали, ні», – заявив він, повторюючи наративи російських пропагандистів.

32-річний Абібулаєв також зізнався, що має загалом дві судимості. У неволі, враховуючи полон, він провів 17 років. Тепер військовополонений злочинець запевняє, що готовий стати «законослухняним громадянином» РФ.

«Я з самого дитинства сидів у в'язниці. Повинен був мати (паспорт, – ред.), але, на жаль, ставлення до своїх громадян у країни було зовсім інше. Я дуже хочу на обмін. Я одружуся, мені держава (Росія, – ред.), за яку я готовий був віддати життя, надала чистий аркуш. Усі мої судимості будуть погашені», – додав він.

Раніше полонений окупант розповів, як шукав в Україні «нового Бандеру».

Також бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.