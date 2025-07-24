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Ціни на чашку кави в Європі шокують покупців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ціни на чашку кави в Європі шокують покупців
Ціна кави у країнах ЄС встановила рекорд
фото із відкритих джерел

Найвищі ціни на каву у Європі зафіксовані у Франції – в середньому 3,42 євро

Обсяг споживання кави у світі зростає, а разом з ним – і його вартість. Подекуди ціна кави на виніс сягає шокуючої суми – від 1,89 до 3,42 євро за чашку ароматного напою. Як повідомляє «Главком» Euronews Business порівняв ціни на цей напій у різних країнах Європи. 

За даними Statista, у 2023-2024 роках обсяг споживання кави у світі становив близько 10,62 млрд кг, що дещо більше, ніж у попередній період (10,38 млрд кг).

Деякі задовольняються недорогою розчинною кавою, приготованою у себе на кухні. Інші п'ють винятково той, що варить бариста у спеціалізованій кав'ярні.

З 27 країн ЄС і Сполученого Королівства, які брали участь в опитуванні Pressat на робочих місцях – у компаніях або на підприємствах – у період з січня по березень 2025 року, у Великій Британії робітники купують найбільше кави на виніс – в середньому 1,96 чашки на день. За нею слідують Бельгія (1,79 чашки), Польща (1,77 чашки), Франція (1,76 чашки) та Румунія (1,68 чашки).

На іншому кінці шкали, тобто найекономнішими в покупці кави виявилися працівники Люксембургу, які купують у середньому 0,82 чашки на день. Також контролюють свої витрати на каву працівники Угорщини (0,83 чашки), Чехії (0,84 чашки) та Швеції (0,9 чашки).

Франція, яка займає четверте місце в Європі за кількістю покупців кави на виніс, платить більше за чашку в середньому 3,42 євро. Стереотипи зазвичай змушують нас думати, що французи люблять невеликі порції міцного чорного. Однак серед опитаних працівників лише 8,94% вважають за краще замовляти на виніс еспресо. Насправді найпопулярнішим у французів вважається латте (17,02%), за яким слідує макіато (16,17%).

Другу за дорожнечею каву на виніс можна знайти в Литві, де середня ціна чашки становить 3,39 євро, а найбільшим попитом користуються капучіно та кортадо (обидвом напоям віддають перевагу 14,87% респондентів).

Найдешевша кава, як не дивно, коштує у Данії, де середня ціна становить 1,89 євро. А залежність від кофеїну у датчан приблизно на середньому рівні: на одного місцевого працівника припадає 1,32 чашки кави на винос на день, і найчастіше це американо. Данія виявилася єдиною країною, де середня ціна чашки не перевищує 2 євро, найближчі конкуренти – Словаччина (2,08 євро) та Кіпр (2,09 євро).

Як писав раніше «Главком», власники торгових точок Берліна та інших німецьких міст ховають каву з прилавків через різке зростання крадіжок. Зазначається, що після зростання на 12% цін на кавові зерна крадіжка відповідної продукції досягла небачених масштабів і магазини змушені тепер ховати каву від потенційних покупців.

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Теги: Польща економіка Словаччина Франція Бельгія Румунія

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