Франція закликала готуватися до війни «у самому серці» Європи: озвучено дату

Військовий конфлікт, за ініціативи Москви, відбуватиметься за межами французької території, але Париж може бути залучений до нього

До 2030 року в самому серці Європи може спалахнути великомасштабна війна високої інтенсивності через наростаючу загрозу з боку Росії. Про це йдеться в оновленому Національному стратегічному огляді (RNS 2025) Франції, повідомляє «Главком».

У документі наголошується, що військовий конфлікт проходитиме за межами французької території, але Париж може бути залучений до нього. Агресії в перспективі 3-5 років можуть зазнати Молдова, Балкани або країни НАТО.

При цьому Росія, яка становить найбільшу загрозу Франції, останніми роками різко збільшила кількість ворожих і підривних дій проти європейських країн. Зокрема, як уточнюється в огляді, Москва активізувала шпигунство та кібератаки, робить спроби втручатися у вибори, прагне впливати на громадську думку та підірвати підтримку України.

У документі наголошується, що Європі необхідно готуватися до можливого воєнного конфлікту на її території. Франція та інші європейські країни «мають бути здатними краще захищатися та стримувати будь-яку нову агресію з боку Росії на континенті». Для цього Європі пропонується «стратегічне пробудження», яке необхідно зміцнити оборонні можливості.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір суттєво збільшити оборонні витрати країни, посилаючись на безпрецедентні загрози – від російської агресії до терористичних загроз та кібернападів.