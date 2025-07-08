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«Сюрприз» для Путіна та санкції проти китайських компаній: головне за 8 липня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Сюрприз» для Путіна та санкції проти китайських компаній: головне за 8 липня
Трамп: «Путін дуже люб’язний, однак потім зʼясовується, що це «не має жодного сенсу»
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» Володимиром Путіним

Зеленський ввів санкції проти китайських компаній, Трамп готує Путіну «невеличкий сюрприз», Європарламент підтримав запровадження нової системи в’їзду до ЄС, МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, а перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака. «Главком» склав добірку новин 8 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Трамп готує Путіну «невеличкий сюрприз»

Президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ.

Трамп наголосив, що Путін «вбиває багато людей – своїх і українських солдатів», назвавши втрати «сім тисяч на тиждень». За словами американського президента, війна в Україні начебто мала тривати 3-4 дні, але українці «мали дуже хороше озброєння», наголосивши, що США надали українцям «найкращу зброю, яку коли-небудь створювали».

Американський лідер наголосив, що Путін розповідає адміністрації президента США різні нісенітниці. За словами політика, російський диктатор дуже люб’язний, однак потім зʼясовується, що це «не має жодного сенсу».

Санкції проти китайських компаній

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня в збитих дронах «Герань» виявили компоненти китайського виробництва. Сьогодні, 8 липня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній-постачальників.

Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачала продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.

Запровадження нової системи в’їзду до ЄС

Європейський парламент підтримав поступове розгортання нової системи в’їзду і виїзду (Entry/Exit System) для перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Система EES має замінити фізичні штампи в закордонних паспортах, інформацію про вʼїзди та виїзди вноситимуть одразу в електронну базу. Поступово розгортати систему мають почати восени 2025 року.

Після запуску системи, у ній під час перетину кордону реєструватимуться основні дані про мандрівників-громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або в’їздять за безвізовим режимом – ім’я, тип документа, місце перетину кордону, біометричні дані.

Можлива зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Очільник турецького МЗС заявив, що Москва готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва».

Сварка у Макронів

Дружина президента Франції відмовилася від допомоги президента під час спуску з трапу літака під час державного візиту до Британії. Вже не вперше перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака. Цього разу вона відмовилася брати чоловіка за руку, а самостійно «по-чоловічому» спустилася з трапу.

До слова, триває 1231-й день повномасштабної війни.

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Теги: путін війна санкції Європарламент Дональд Трамп Володимир Зеленський президент парламент Еммануель Макрон

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