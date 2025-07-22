У ЮНЕСКО упереджено ставляться до Ізраїлю, засуджуючи його війну з ХАМАС, стверджують у Білому домі

В адміністрації президента вважають, що ЮНЕСКО підтримує питання, які повністю суперечать здоровому глузду

Президент Дональд Трамп виводить США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її порядок денний, пише «Главком» з посиланням на The Post.

Зазначається, що в лютому Трамп наказав провести 90-денну перевірку присутності Америки в ЮНЕСКО, приділивши особливу увагу розслідуванню будь-яких «антисемітських чи антиізраїльських настроїв усередині організації».

Як повідомив виданню представник Білого дому, після проведення огляду посадовці адміністрації висловили незгоду з політикою ЮНЕСКО в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності, а також з її пропалестинською та прокитайською позицією.

«Президент Трамп прийняв рішення вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО, організації, яка підтримує суперечливі культурні та соціальні проблеми, що розпалюють ворожнечу, повністю суперечать здоровому глузду і політиці, за яку американці проголосували в листопаді», - заявила заступник прес-секретаря Білого дому Ганна Келлі.

Вона додала, що Трамп завжди ставитиме Америку на перше місце і забезпечить, щоб членство країни у всіх міжнародних організаціях відповідало національним інтересам.

ЮНЕСКО, як зазначається, часто використовує формулювання, стверджуючи, що Палестину «окуповано» Ізраїлем, і засуджує війну єврейської держави з ХАМАС, не критикуючи при цьому жорстоке правління терористичного угрупування в секторі Газа.

Крім того, зазначили в Білому домі, Пекін є другим за величиною спонсором ЮНЕСКО, а громадяни Китаю, такі як заступник генерального директора Сін Цюй, обіймають ключові керівні посади, використовуючи свій вплив на просування стандартів, що відповідають інтересам КНР.

Також у Вашингтоні критикують «антирасистську» політику та гендерні програми інституції.

Бувши президентом у 2017 році, Трамп наказав США вийти з ЮНЕСКО, також тоді посилаючись на упередженість до Ізраїлю. Джо Байден добився повторного вступу США до ЮНЕСКО у 2023 році, стверджуючи, що американська присутність в організації необхідна для протидії впливу Китаю.

Нагадаємо, раніше генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила ліквідацію російських пропагандистів на війні в Україні.

Також «Главком» писав про крах ОБСЄ, оскільки Україні потрібна система, яка здатна діяти у часи війни.