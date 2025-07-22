Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп виводить США з ЮНЕСКО: стали відомі причини

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виводить США з ЮНЕСКО: стали відомі причини
У ЮНЕСКО упереджено ставляться до Ізраїлю, засуджуючи його війну з ХАМАС, стверджують у Білому домі
фото з відкритих джерел

В адміністрації президента вважають, що ЮНЕСКО підтримує питання, які повністю суперечать здоровому глузду

Президент Дональд Трамп виводить США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), посилаючись на її порядок денний, пише «Главком» з посиланням на The Post.

Зазначається, що в лютому Трамп наказав провести 90-денну перевірку присутності Америки в ЮНЕСКО, приділивши особливу увагу розслідуванню будь-яких «антисемітських чи антиізраїльських настроїв усередині організації».

Як повідомив виданню представник Білого дому, після проведення огляду посадовці адміністрації висловили незгоду з політикою ЮНЕСКО в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності, а також з її пропалестинською та прокитайською позицією.

«Президент Трамп прийняв рішення вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО, організації, яка підтримує суперечливі культурні та соціальні проблеми, що розпалюють ворожнечу, повністю суперечать здоровому глузду і політиці, за яку американці проголосували в листопаді», - заявила заступник прес-секретаря Білого дому Ганна Келлі.

Вона додала, що Трамп завжди ставитиме Америку на перше місце і забезпечить, щоб членство країни у всіх міжнародних організаціях відповідало національним інтересам.

ЮНЕСКО, як зазначається, часто використовує формулювання, стверджуючи, що Палестину «окуповано» Ізраїлем, і засуджує війну єврейської держави з ХАМАС, не критикуючи при цьому жорстоке правління терористичного угрупування в секторі Газа.

Крім того, зазначили в Білому домі, Пекін є другим за величиною спонсором ЮНЕСКО, а громадяни Китаю, такі як заступник генерального директора Сін Цюй, обіймають ключові керівні посади, використовуючи свій вплив на просування стандартів, що відповідають інтересам КНР.

Також у Вашингтоні критикують «антирасистську» політику та гендерні програми інституції.

Бувши президентом у 2017 році, Трамп наказав США вийти з ЮНЕСКО, також тоді посилаючись на упередженість до Ізраїлю. Джо Байден добився повторного вступу США до ЮНЕСКО у 2023 році, стверджуючи, що американська присутність в організації необхідна для протидії впливу Китаю.

Нагадаємо, раніше генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила ліквідацію російських пропагандистів на війні в Україні.

Також «Главком» писав про крах ОБСЄ, оскільки Україні потрібна система, яка здатна діяти у часи війни.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль ООН Китай Дональд Трамп ЮНЕСКО сектор Гази Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару 14 листопада
ЮНЕСКО прокоментувало удари РФ по історичному центру Одеси
18 листопада, 2024, 15:33
«ЮНЕСКО до війни не мало офісу в Україні, але сьогодні ми є в Україні, бо українці вважають, що культура важлива», – сказала Одрі Азуле, генеральна директорка
У Львові відкрито перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО
28 сiчня, 20:56
Тетяну Кулик поховали на Байковому кладовищі
Російські дрони вбили журналістку «Укрінформу»: ЮНЕСКО зробило заяву
15 березня, 19:56

Політика

Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
Трамп виводить США з ЮНЕСКО: стали відомі причини
Трамп виводить США з ЮНЕСКО: стали відомі причини
Україна може стати для Трампа тим, чим Афганістан став для Байдена – Bloomberg
Україна може стати для Трампа тим, чим Афганістан став для Байдена – Bloomberg
Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
Німеччина та Норвегія анонсували новий оборонний договір
Німеччина та Норвегія анонсували новий оборонний договір
«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України
«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
88K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
6950
Керівництво Академії МВС розібрало квартири, які обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування
4396
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3275
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua