Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину

Усі країни, що обговорюють питання щодо введення військ є членами НАТО, а Україна нині не є членом Альянсу

Наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час телемарафону.

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«Всі ініціативи, які сприяють безпеці України, вітаються Україною... Безумовно, на сьогодні ми не говоримо про збройні сили Франції чи інших країн на території України з одної причини – для цього потрібне відповідне рішення», – сказав Жовква.

За словами заступника керівника Офісу президента всі країни, що обговорюють питання щодо введення військ є членами НАТО, а Україна нині не є членом Альянсу.

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Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.