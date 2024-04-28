Лувр планує перемістити «Мону Лізу»: яка причина

Під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі в найвідвідуванішому музеї світу буде досягнута пропускна спроможність 30 тис. відвідувачів на день

Перед Олімпіадою значно зростає кількість охочих помилуватися одним із шедеврів да Вінчі

Лувр домовляється з міністерством культури Франції про покращення умов, у яких експонується знаменита картина «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі. Про це заявила президентка Лувру Лоранс Де Кар, передає France Info.

Очільниця музею пояснила, на найзнаменитішу картину да Вінчі щодня приходять подивитися понад 20 000 відвідувачів, але перед Олімпійськими іграми ця цифра має значно зрости. Тому картина може потребувати окремої кімнати.

«Завжди прикро, коли умови не зовсім досконалі, і з «Моною Лізою» це саме той випадок», – зазначила Лоранс Де Кар.

Всесвітньо відома картина висить у найбільшому залі Лувру Salle des États (Зала держав), найбільшому залі музею, навпроти найбільшого полотна Лувру »Весілля в Кані» Веронезе, а також поряд із роботами великих венеційських майстрів 16-го століття.

Президентка Лувру нагадала, що під час Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі в найвідвідуванішому музеї світу буде досягнута пропускна спроможність 30 000 відвідувачів на день, тож переселення картини цілком логічне.

Нагадаємо, що в березні Лувр отримав повідомлення з погрозами висадити в повітря картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» та інші пам'ятки мистецтва музею.

До слова, у січні цього року у мережі з'явилося відео, як екоактивісти в музеї Лувр у Парижі облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда» ( вона ж «Мона Ліза»), яку захищає броньоване скло. Вони виправдовують свої дії тим, що хочуть просувати право на здорове та стійке харчування.