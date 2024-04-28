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Кубинські найманці, які воюють за Росію, вбили свого командира – партизани

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кубинські найманці, які воюють за Росію, вбили свого командира – партизани
фото з відкритих джерел

Кубинців, які ліквідували командира, вже перевели у Ростовську область

У суботу, 27 квітня, стало відомо, що на Донеччині кубинські найманці ліквідували свого командира за принизливе ставлення. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Агент зі штабу угруповання військ «Центр» ЗС РФ повідомляє, що кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428-го мотострілецького полку, ліквідували свого командира», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною «страти» стали регулярні приниження, побої та «конфіскація» зарплат у заробітчан з Латинської Америки.

Кубинців, які ліквідували командира, вже перевели у Ростовську область. Командування полку звернулося до генштабу з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві спостерігають завезення чергових найманців кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу. 

Як повідомлялося раніше, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ.

Теги: росія армія війна

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