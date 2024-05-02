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«Я маю чітку мету»: Макрон зробив важливу заяву щодо відправки військ до України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Я маю чітку мету»: Макрон зробив важливу заяву щодо відправки військ до України
Макрон переконаний, що відправка військ до України є основною умовою безпеки та військової надійності в ЄС
фото: Philippe Servent/Présidence de la République

«Якщо Росія переможе в Україні, у Європі не буде безпеки»

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує свої слова про можливе відправлення військ до України. Відповідна заява пролунала в рамках його інтерв’ю The Economist.

«Як я вже сказав, я нічого не відкидаю, бо перед нами той, хто нічого не відкидає. Ми, поза сумнівом, надто вагалися, визначаючи межі наших дій тому, у кого їх більше немає і хто є агресором! Наша здатність – заслужити довіру, продовжувати допомагати, давати Україні кошти на опір», – зазначив він.

Макрон переконаний, що відправка військових до України є основною умовою європейської безпеки та військової надійності. Він додав, що лідерам інших країн доведеться поставити собі це питання, якщо Росія вирішила піти далі.

«Фактично багато країн заявили, що в наступні тижні вони зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією і що ця позиція була хорошою. Я маю чітку стратегічну мету: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, у Європі не буде безпеки», – підкреслив він.

Французький лідер зауважив, що ніхто не може знати, чи Росія загрожуватиме іншим сусіднім країнам – Молдові, Румунії, Польщі чи Литві. Макрон наголосив, що європейські країни не повинні нічого виключати, тому що їхня мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні.

«Ось чому я хотів, щоб цей стратегічний тривожний сигнал пролунав не лише для моїх колег, а й для наших країн. Франція – країна, яка проводила військові інтервенції, у тому числі останнім часом. Ми розмістили в Сахелі кілька тисяч військовослужбовців для боротьби з тероризмом, який міг загрожувати нам. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвалися лінією фронту, якби надійшов запит від України (чого сьогодні немає), нам по праву довелося б поставити собі це питання», – підкреслив він.

Макрон пригадав, як влітку 2022 року країни ЄС виключили постачання танків, ракет глибокого удару, літаків, але зараз перебувають в цьому процесі.

«Зауважу, до речі, що агресивність російської реакції на мої слова показала, що це мало бажаний ефект, а саме: не думайте, що ми зупинимося на цьому, якщо ви не зупинитесь», – резюмував президент Франції.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення. 

Раніше міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.

Читайте також: Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Теги: Україна Еммануель Макрон військові росія Франція

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