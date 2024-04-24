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Скільки українські біженці заробляють у Польщі: результати дослідження

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українські біженці заробляють у Польщі: результати дослідження
Більш ніж половина біженців отримають зарплату в межах мінімальної
фото з відкритих джерел

На кінець березня поточного року в Польщі було зареєстровано понад 762 тис. працевлаштованих українців

Більшість українських біженців у Польщі заробляють не більше 5 тис. злотих (близько 48,3 тис. грн) на місяць. Вони намагаються заощаджувати, живуть скромно та користуються пільгами, йдеться у результатах дослідження, опублікованому РАР.

За даними дослідження, зарплата більш ніж половини опитаних українців коливається в межах мінімальної, тоді як 30% біженців заробляють близько 4-5 тис. злотих (38 640 - 48 300 грн). Українці, які працюють у Польщі, живуть скромно (часто витрачають не більше 1 000 злотих на місяць (близько 9,6 тис. грн). Вони також охоче користуються пільгами, які надають роботодавці, такими як житло (60% опитаних), безкоштовне харчування або проїзд на роботу (73%). До того ж біженці відкладають більшу частину зароблених грошей.

48% українців живуть на суму, що не перевищує 500 злотих (4 830 грн) на місяць, ще 29% витрачають на прожиття від 500 до 1 000 злотих (4 830 - 9 600 грн), а 14% – від 1 000 до 2 000 злотих (9 600 - 19320 грн). Згідно з даними Управління соціального страхування, станом на кінець березня 2024 року було зареєстровано 762,2 тис. працюючих українців, що на 3% більше, ніж у попередньому році.

Засновник компанії Personnel Service та експерт з ринку праці Кшиштоф Інглот наголосив, що ринок праці в Польщі є дружнім до українців завдяки значно вищій заробітній платі, низьким культурним бар'єром, а також географічній близькості до рідної країни. «Після квітневого підвищення мінімальна заробітна плата в Україні становить приблизно 845 злотих (понад 8 тис. грн) на місяць, що майже в чотири рази менше, ніж у Польщі, де працівники отримують приблизно 3 200 злотих (близько 30 900 грн) на місяць», – порівняв він.

До слова, вплив українських біженців на економіку Польщі з початку війни стає дедалі помітнішим – завдяки працевлаштованим громадянам ВВП країни зростає. До ринку праці українські біженці стали долучатися швидко – у листопаді 2022 року рівень працевлаштування сягнув 65%, а у липні-серпні 2023 року – 80%.

Як повідомлялося, більшість роботодавців у Польщі цінують українських працівників за швидку адаптацію та працьовитість. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до працівників з України.

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Теги: зарплата українці біженці Польща

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