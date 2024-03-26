Головна Світ Політика
search button user button menu button

Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Сійярто заявив, що введення західних військ в Україну – це «справді небезпечно»
фото з відкритих джерел

Угорщина закликатиме своїх колег та союзників «утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть наблизити ризик початку світової війни»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству «Тасс» заявив, що відправлення військ НАТО в Україну загрожує Третьою світовою війною.

Сійярто, який напередодні відвідав Сочі, сказав роспропаганді, що Угорщина закликатиме своїх колег та союзників «утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть наблизити ризик початку світової війни».

«У такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн – членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається», – сказав Сійярто.

Посадовець заявив, що у Європі стає «все більше і більше людей», які схильні «виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації».

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення. 

Раніше міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. 

Читайте також:

Теги: НАТО військові Угорщина війна Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що треба приділяти більше уваги питанням відпочинку бійців, доукомплектування озброєнням, відновлення боєздатності бригад загалом
Деякі угруповання військ переформатують: Сирський розповів про процес оптимізації в ЗСУ
22 березня, 19:22
Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх
РФ викрадає українських дітей: Палата представників США ухвалила резолюцію
20 березня, 16:07
Спеціальна операція добровольців на території РФ триває
Буданов назвав цілі операції російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях
17 березня, 21:44
Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили деталі
Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили деталі
15 березня, 07:40
Таємниці німецьких ракет Taurus
Ракети Taurus: недоліки та переваги
13 березня, 09:05
Репродуктивні клітини військових безкоштовно зберігатимуть протягом трьох років з моменту загибелі
Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових
12 березня, 17:14
Тісна економічна співпраця з Пекіном забезпечує Росії великий ринок для збуту ресурсів, захист від майбутніх санкцій і сильного партнера для протистояння США
Розвідка США: Росія не планує починати війну з НАТО
12 березня, 08:19
Умови підготовки французьких військ максимально наближені до реальних полів бою
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
9 березня, 01:50
Навіть з таким зростанням, Китай витрачає на оборону значно менше, ніж США
Китай планує суттєво збільшити військовий бюджет у 2024 році
5 березня, 17:50

Політика

«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок
Теракт у «Крокус Сіті». Лукашенко вставив свої п’ять копійок
Посол РФ влаштував демарш польській владі через проліт ракети: МЗС крани готує реакцію
Посол РФ влаштував демарш польській владі через проліт ракети: МЗС крани готує реакцію
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
Теракт у підмосковному «Крокусі»: Росія зняла вину з ІДІЛ і звинуватила Україну
Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну – Bloomberg
Макрон їде до Бразилії, аби переконати президента Лулу підтримати Україну – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
43K
Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна
17K
Поки не Київ. Джерела Кремля розповіли, яке місто планує відібрати Путін
17K
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
9515
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
6196
Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті

Новини

Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
Вчора, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
Вчора, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Вчора, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
24 березня, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
24 березня, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
24 березня, 12:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua