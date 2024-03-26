Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву

Сійярто заявив, що введення західних військ в Україну – це «справді небезпечно»

Угорщина закликатиме своїх колег та союзників «утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть наблизити ризик початку світової війни»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству «Тасс» заявив, що відправлення військ НАТО в Україну загрожує Третьою світовою війною.

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Сійярто, який напередодні відвідав Сочі, сказав роспропаганді, що Угорщина закликатиме своїх колег та союзників «утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть наблизити ризик початку світової війни».

«У такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн – членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається», – сказав Сійярто.

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Посадовець заявив, що у Європі стає «все більше і більше людей», які схильні «виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації».

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

До слова, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Раніше міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.