Росіяни «загубили» авіабомбу біля вокзалу в окупованому Рубіжному

В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із «позаштатним сходженням авіаційної бомби»

Російські окупанти «загубили» авіаційну бомбу неподалік залізничного вокзалу тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

В окупованому Рубіжному – друга частина дійства із «позаштатним сходженням авіаційної бомби» – росіяни влаштували евакуацію населення через чергове сходження власної авіабомби. Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу. Про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом», – йдеться у повідомленні.

Минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей – працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас.

Також у містах так званої «ЛНР» співробітники військкоматів адресно шукають чоловіків для призову в окупаційні війська. "За цей час окупаційна влада влаштувала достатньо заходів, де необхідно було з’явитися особисто та уточнити власні персональні дані.

Тільки на останніх виборах Путіна осіб чоловічої статі перераховували щонайменше двічі – під час побудинкових обходів та безпосередньо у дні голосування. Раніше – примусова паспортизація, збір даних в освітніх закладах та на підприємствах, обмеження в отриманні соціальних, адміністративних, медичних послуг", – повідомляє ОВА.

Значна частина мобілізації відбудеться в тиші, бо заберуть з будинку. А якщо не знайдуть – підключать силовиків.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна «влада». Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Законний глава регіону розповів, що нова хвиля мобілізації триватиме з квітня до липня цього року. Лисогор уточнив, що «призову» підлягають чоловіки 1994-2006 років народження.

«Тих, кому в минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відоме», – розповів очільник Луганської ОВА.

Щодо громадян, які ігнорують окупаційні «військкомати», то загарбники отримали завдання вжити будь-яких заходів, щоб знайти їх місце перебування.

Нагадаємо, що Росія має намір провести повну паспортизацію на тимчасово окупованих українських територіях до 2026 року.