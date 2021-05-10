На саміті Євросоюзу Чехія поскаржиться на російських диверсантів

Прага вимагатиме оцінки діяльності Росії на позачерговій зустрічі ЄС

Чехія планує звернутися за підтримкою до країн Євросоюзу у звʼязку із активністю російських диверсантів в країні. Про це йдеться у статті міністра закордонних справ Чехії Якуба Кульганека в газеті Pravo, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.

«25 травня на нас чекає позачерговий саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від усіх на рівні прем'єр-міністрів та президентів. У червні ми пропонуємо продовжити дебати лідерів ЄС щодо відносин Євросоюзу з Росією» – заявив міністр.

«Тут ніхто не переміг. Особисто мені прикро за шкоду у відносинах з Росією, але Чехія не винна. Як суверенна держава, ми мусили діяти, і ми добре відреагували. І наша дипломатія зіграла в цьому значну роль» – додав Кульганек.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

Як відомо, Чехія оголосила про рішення виключити «Росатом» з тендера на добудову АЕС «Дуковани» на тлі дипломатичного скандалу між Москвою і Прагою.

Також чеське МЗС заявило про намір вимагати у Росії відшкодування за збитки, завдані під час вибухів.