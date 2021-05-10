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    На саміті Євросоюзу Чехія поскаржиться на російських диверсантів

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    Чехія продовжує вимагати від Кремля відшкодувати збитки від вибухів - На саміті Євросоюзу Чехія поскаржиться на російських диверсантів
    Чехія продовжує вимагати від Кремля відшкодувати збитки від вибухів
    Фото: Поліція Чехії

    Прага вимагатиме оцінки діяльності Росії на позачерговій зустрічі ЄС

    Чехія планує звернутися за підтримкою до країн Євросоюзу у звʼязку із активністю російських диверсантів в країні. Про це йдеться у статті міністра закордонних справ Чехії Якуба Кульганека в газеті Pravo, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства.

    «25 травня на нас чекає позачерговий саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від усіх на рівні прем'єр-міністрів та президентів. У червні ми пропонуємо продовжити дебати лідерів ЄС щодо відносин Євросоюзу з Росією» – заявив міністр.

    «Тут ніхто не переміг. Особисто мені прикро за шкоду у відносинах з Росією, але Чехія не винна. Як суверенна держава, ми мусили діяти, і ми добре відреагували. І наша дипломатія зіграла в цьому значну роль» – додав Кульганек.

    Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

    У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

    Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

    Як відомо, Чехія оголосила про рішення виключити «Росатом» з тендера на добудову АЕС «Дуковани» на тлі дипломатичного скандалу між Москвою і Прагою.

    Також чеське МЗС заявило про намір вимагати у Росії відшкодування за збитки, завдані під час вибухів.

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    Теги: МЗС ЄС вибух Росія дипломатія міністр ГРУ саміт Словаччина Чехія АЕС держава озброєння
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