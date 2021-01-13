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    У світі

    Google обмежить показ політичної реклами до інавгурації Байдена

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    Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня - Google обмежить показ політичної реклами до інавгурації Байдена
    Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня

    Заборона на рекламу триватиме як мінімум до 21 січня

    На всіх платформах Google обмежать показ політичної реклами до інавгурації Джо Байдена на пост президента США.

    Про це повідомляє Reuters.

    Компанія Google з 14 січня призупинить усі політичні рекламні ролики перед інавгурацією Джо Байдена на пост президента США.

    Буде заборонено рекламу, пов'язану зі штурмом Капітолію 6 січня, інавгурацією президента США і імпічментом для Дональда Трампа.

    Як відомо інавгурація Байдена відбудеться 20 січня. А заборона на рекламу триватиме як мінімум до 21 січня.

    Зазначимо, що раніше Трампа забанили інші популярні соціальні мережі, зокрема Twitter, Facebook, Instagram. Після заворушень в Капітолії 6 січня американського лідера звинуватили в підбурюванні до насильства.

    Крім того, компанії Apple і Google тимчасово видалили зі своїх магазинів мобільних додатків сервіс мікроблогів Parler, популярний серед прихильників Трампа.

    Теги: США Джозеф Байден Google соціальні мережі інавгурація
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