Єрмак пообіцяв покарати причетних до втручання у вибори США

Єрмак зазначив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від приналежності до партії

В Офісі президента України відреагували на американські санкції проти українських громадян за втручання у президентські вибори. Обіцяють покарати причетних до втручання.

Про це йдеться в заяві керівника Офісу президента Андрія Єрмака на сторінці у Twitter.

Він зазначив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від приналежності до партії.

«Незалежно від приналежності до партії, ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання в вибори в США», – написав Єрмак.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

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