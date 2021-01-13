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    Політика

    Єрмак пообіцяв покарати причетних до втручання у вибори США

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    11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського - Єрмак пообіцяв покарати причетних до втручання у вибори США
    11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського

    Єрмак зазначив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від приналежності до партії

    В Офісі президента України відреагували на американські санкції проти українських громадян за втручання у президентські вибори. Обіцяють покарати причетних до втручання.

    Про це йдеться в заяві керівника Офісу президента Андрія Єрмака на сторінці у Twitter.

    Він зазначив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від приналежності до партії.

    «Незалежно від приналежності до партії, ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути відповідальних за втручання в вибори в США», – написав Єрмак.

    Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

    У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

    За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

    У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

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    Теги: США вибори санкції партії розслідування Андрій Деркач Андрій Єрмак Олександр Дубінський
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