Влада Лос-Анджелесу вимикатиме воду та електрику організаторам вечірок у місті



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у Лос-Анджелесі не дотримуються карантинних обмежень і влаштовують людні вечірки

В Голівуді не дотримуються правил карантину щодо обмеження зібрань і влаштовують гучні вечірки

Жителі Лос-Анджелесу, які не дотримуються карантину через пандемію коронавірусу, будуть сидіти без світла і електрики. Такий захід запровадила мерія міста. Каральні заходи почнуть діяти з 7 серпня. Про це 6 серпня пише Bloomberg.

Ініціатива стосується «кричущих випадків» в житлових будинках, на підприємствах та інших майданчиках для масового зібрання людей. «Ці домашні вечірки перетворилися по суті в нічні клуби на пагорбах», - сказав мер міста Ерік Гарсетті.

«Всі жертви, на які ми пішли через епідемію, можуть бути зведені нанівець тими, хто відмовляється вірити науці і дотримуватися правил. Такі люди ставлять під загрозу нашу економіку і наше суспільство », - підкреслив політик.

Такі заходи влада Лос-Анджелеса вжила після того, як на вечірку в маєтку по вулиці Малхолланд-Драйв зібралися сотні людей, в той час як обмеження на масові зібрання людей ще діє. Сам захід закінчився стріляниною.

Як повідомлялося раніше, молоді люди віком від 15 до 24 років за останні пів року почали втричі більше хворіти на Covid-19. Такими є данні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає «Главком». «Молоді люди заполонили пляжі та нічні клуби, отож кількість тих, які захворіли на коронавірус, збільшилась з 4.5% до 15%», – йдеться у повідомлені. Ці данні базують на аналізі 6 млн заражень в період з 24 лютого до 12 липня в США, Іспанії, Німеччині, Франції та Японії.