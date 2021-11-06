Грузинська опозиція протестує біля в’язниці, де перебуває Саакашвілі

Прибічники Саакашвілі вимагають перевести його до лікарні

Протестна акція розпочалася із запізненням на кілька годин через перешкоджання поліції

Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух» почала протестну акцію біля будівлі в'язниці у місті Руставі, де перебуває експрезидент країни Михайло Саакашвілі, повідомляє IPN.

Громадяни на мітингу вимагають переведення Саакашвілі до багатопрофільної клініки, де будуть створені відповідні умови для обстеження стану здоров’я колишнього президента.

Мітинг, що мав розпочатися о 17:00, почався з запізненням на кілька годин. Причиною цього один із лідерів ЄНР Заал Удумашвілі назвав те, що сценічне обладнання, що було доставлено на місце мітингу, правоохоронці вивезли перед початком акції, а потім повернули.

Рух транспорту в районі проведення акції обмежено. Перед початком мітингу поліцейські перекрили автошлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

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