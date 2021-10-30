Україна вимагатиме у Грузії передати Саакашвілі

Українська сторона готує звернення до грузинської щодо експрезидента

Українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть. Про це пише «Інтерфакс – Україна».

Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.

Натомість у міністерстві закордонних справ Грузії зазначили, що про передачу Саакашвілі з Україною не говорять, повідомляє Sputnik Грузія.

Ковальчук додав, що стан Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил. При цьому, за словами депутата, третій грузинський президент продовжує боротьбу завдяки внутрішній силі.

Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають здійснювати телефонні дзвінки. Він нібито не має права виходити на прогулянку.

«Найважливіше, що ми його побачили. Побачили те, що все погано. Йому необхідно перебувати в нормальній лікарні. Він якнайшвидше має повернутися до України», – резюмував Ковальчук.

Нагадаємо, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Напередодні Саакашвілі погодився на лікування. Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

Раніше омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі.

Минулого тижня народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України та Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

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