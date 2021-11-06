«У нього залишилося дуже мало часу»: адвокат розповів про стан Саакашвілі

Експрезидент Грузії не може пересуватися самостійно

Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі голодує у в'язниці в Руставі 37-й день. Його адвокат Ніка Гварамія заявив 5 листопада, що політик у тяжкому стані, він важко стоїть на ногах і не може пересуватися самостійно. Про це повідомляє видання «Новости-Грузия».

«Стан Михайла Саакашвілі не відносять ні до легкої, ні до нормальної категорії, він перебуває в тяжкому стані. Сьогодні я ще раз переконався в тому, що він хитається і до нього приставлено набагато більше супроводження для того, щоб дорогою він не впав», – сказав Гварамія.

Він додав, що політик уже не в тому стані, щоб «повністю контролювати ситуацію психологічно». З огляду на це, Гварамія зазначив, що деякі заяви експрезидента «можуть бути взаємозаперечними» та нелогічними.

Адвокат закликав не судити про стан третього президента Грузії, ґрунтуючись лише на результатах аналізів. Гварамія також знову висунув вимогу владі країни перевести Саакашвілі до приватної багатопрофільної клініки.

«Говорімо про те, що бачимо. Особисто я нічого доброго тут не бачу, ситуація дуже важка, не обнадійлива, прогнозують колапс. Як мені сказав сам Саакашвілі, за його відчуттями, у нього залишилося дуже мало часу. Що станеться після колапсу, ніхто не знає. Насправді це означає приречення на смерть», – заявив Гварамія.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

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