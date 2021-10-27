Денісова приїхала у в'язницю до Саакашвілі

Метою візиту Денісової є перевірка умов утримання, стану здоров'я Саакашвілі та надання йому медичної допомоги

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розпочала відвідування експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці. Про це омбудсменка повідомила в Telegram.

«Починаю відвідування громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 м. Руставі (Грузія)», – написала Денісова.

Вона додала, що метою її візиту є перевірка умов утримання, стану здоров'я Саакашвілі та надання йому медичної допомоги.

Нагадаємо, адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі.

Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

Раніше Омбудсмен Грузії відреагувала на стан здоров’я Саакашвілі.

Минулого тижня народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що стан третього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Вона закликала уряди України та Грузії сприяти переведенню Саакашвілі в приватну клініку.

До слова, колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі лікарі провели процедуру переливання крові, і стан його здоров’я стабілізувався. Про це розповів особистий лікар експрезидента Ніколоз Кипшидзе.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

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