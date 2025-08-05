Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці
Гуцул порушила правила фінансування виборчої кампанії
фото: скриншот з відео

Адвокати Гуцул заявляють, що оскаржуватимуть рішення суду

Сьогодні, 5 серпня, суд району Буюкани, Кишинів, засудив главу Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі. Вона порушила правила фінансування виборчої кампанії та управляла коштами, які надходили від забороненої в Молдові партії «Шор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Адвокати Гуцул заявляють, що оскаржуватимуть це рішення.

Місяць тому антикорупційні прокурори вимагали дев'ять років ув'язнення для глави Гагаузії Євгенії Гуцул. Обвинувачення стверджувало, що Гуцул порушила правила фінансування виборчої кампанії та управляла коштами, які надходили від забороненої в Молдові партії «Шор». За версією слідства, Гуцул тільки за період з 2019 по 2022 рік отримала з Кремля понад 42,5 млн леїв або близько 200 млн рублів.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Як відомо, Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». Крім того, вона зверталася до Володимира Путіна і президенту Туреччини Таїпа Ердогана з проханням про захист.

Читайте також:

Теги: Гагаузія Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Чебан виступав проти курсу на євроінтеграцію та декларував підтримку співпраці з Росією
Румунія заборонила меру Кишинева в’їзд до Шенгенської зони через загрозу нацбезпеці – ЗМІ
9 липня, 15:48
Міністерство оборони Молдови заявило про вжиття заходів для зміцнення ППО
Молдова посилює ППО через обстріли Росії
17 липня, 15:32
Придністров’я є транзитним пунктом між Україною та Молдовою
Незаконна втеча через Придністров'я: названо шокуючі суми, які платять ухилянти
16 липня, 13:41
Молдова веде розслідування щодо Плахотнюка за вчинення тяжких злочинів
Молдова подала запит на екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка
24 липня, 20:11
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
23 липня, 18:49
Юсов сказав, що імперські амбіції Росії становлять загрозу не лише для України
Розвідка назвала країни, для яких імперські амбіції Росії становлять загрозу
28 липня, 17:31
За словами Санду, Москва намагається підірвати суверенітет Молдови та її європейське майбутнє
Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори
30 липня, 14:36
Moldovagaz є «дочкою» російського «Газпрому»
Молдова скасувала ліцензію дочірній компанії російського «Газпрому»
Вчора, 17:18
Тіло чоловіка знайшли 31 липня
У Кишиневі в готелі знайдено мертвим українця
1 серпня, 19:58

Соціум

На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини
Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини
Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці
Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці
Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку
Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку
Кремль активізував використання РПЦ для пропаганди
Кремль активізував використання РПЦ для пропаганди
Що таке бедроттінг і чому зумери у захваті від нового тренду у соцмережах
Що таке бедроттінг і чому зумери у захваті від нового тренду у соцмережах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4067
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3301
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2623
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2473
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua