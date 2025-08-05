Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці

Адвокати Гуцул заявляють, що оскаржуватимуть рішення суду

Сьогодні, 5 серпня, суд району Буюкани, Кишинів, засудив главу Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі. Вона порушила правила фінансування виборчої кампанії та управляла коштами, які надходили від забороненої в Молдові партії «Шор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Адвокати Гуцул заявляють, що оскаржуватимуть це рішення.

Місяць тому антикорупційні прокурори вимагали дев'ять років ув'язнення для глави Гагаузії Євгенії Гуцул. Обвинувачення стверджувало, що Гуцул порушила правила фінансування виборчої кампанії та управляла коштами, які надходили від забороненої в Молдові партії «Шор». За версією слідства, Гуцул тільки за період з 2019 по 2022 рік отримала з Кремля понад 42,5 млн леїв або близько 200 млн рублів.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Як відомо, Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». Крім того, вона зверталася до Володимира Путіна і президенту Туреччини Таїпа Ердогана з проханням про захист.