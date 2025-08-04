Молдова скасувала ліцензію дочірній компанії російського «Газпрому»

Держкомпанія Energocom фактично змінить Moldovagaz як постачальник газу споживачам 1 вересня

Національне агентство щодо регулювання в енергетиці Молдови на своєму засіданні відкликало ліцензію на постачання газу у компанії Moldovagaz. Вона є дочірньою компанією російського «Газпрому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Молдовське агентство ухвалило рішення, що держкомпанія Energocom фактично змінить Moldovagaz як постачальник газу споживачам 1 вересня з огляду на складність процесу підключення до нового постачальника близько 800 тис. споживачів. Також регулятор зобовʼязав Moldovagaz та Energocom до кінця місяця вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення безперервності виконання зобов'язань щодо надання комунальних послуг.

До 1 вересня на пропозицію Міністерства енергетики Молдови агентство має визначити компанію, яка продовжуватиме відповідати за постачання природного газу придністровського регіону. Energocom спочатку застосовуватиме наявні ціни Moldovagaz, «враховуючи складність процесу затвердження тарифів, який включає проходження декількох етапів, включаючи затвердження базових витрат, розрахункової бази за основними засобами та нематеріальними активами».

Нагадаємо, за січень-липень 2025 року «Газпром» прокачав до Європейського Союзу лише 9,93 млрд кубометрів газу. Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2024 року (18,3 млрд кубометрів).

До кінця року експорт російського газу до Європи становитиме близько 17 млрд кубометрів, що стане новим антирекордом із початку 1970-х років. У 2018–2019 роках «Газпром» постачав Європі 170–180 млрд кубометрів щороку, однак після припинення транзиту газу через Україну росіянам не вдалося компенсувати втрати.

До слова, у липні обсяги імпорту природного газу до України становили 833 млн кубометрів. Це найвищий рівень починаючи з вересня 2023 року. У порівнянні з червнем обсяги імпорту зросли у 1,5 раза, липнем минулого року – 16 разів.