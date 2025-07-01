Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прокуратура Молдови вимагає дев'ять років в'язниці для глави Гагаузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура Молдови вимагає дев'ять років в'язниці для глави Гагаузії
За даними слідства, Гуцул ввозила до Молдови гроші, отримані від Росії
скріншот з відео

Башкан Гагаузії називає кримінальну справу «сфабрикованою і політично вмотивованою»

Прокуратура Молдови вимагає девʼять років в'язниці для глави Гагаузії Євгенії Гуцул. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Обвинувачення стверджує, що Гуцул порушила правила фінансування виборчої кампанії та управляла коштами, які надходили від забороненої в Молдові партії «Шор». За версією слідства, Гуцул тільки за період з 2019 по 2022 рік отримала з Кремля понад 42,5 млн леїв або близько 200 млн рублів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Башкан Гагаузії називає кримінальну справу «сфабрикованою і політично вмотивованою». За словами Гуцул, влада Молдови «мститься їй» за те, що Гагаузія не налаштована вороже до Росії. Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова вже заявила про «диктатуру та антицінності» у Молдові.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Політикиня підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії. У 2024 році башкан Гагаузії відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

Як відомо, Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». Крім того, вона зверталася до Володимира Путіна і президенту Туреччини Таїпа Ердогана з проханням про захист.

До слова, 28 березня у Молдові суд відправив очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул під тимчасовий арешт на 30 діб.

Читайте також:

Теги: Гагаузія Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова відкрито заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну
Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка
26 червня, 17:03
Серед евакуйованих – п’ять чоловіків, 12 жінок та 14 дітей
Україна евакуювала десятки своїх громадян з Ірану
24 червня, 16:52
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з кікбоксингу: відсторонили за два дні до старту
21 червня, 13:09
Санду припускає, що Росія може спробувати не лише підкупити виборців на Лівому березі Дністра, а й шантажувати населення
Президентка Молдови заявила про плани Росії влаштувати кризу в регіоні
13 червня, 17:50
«Існує реальний ризик». Європа переосмислює своє становище
«Існує реальний ризик». Європа переосмислює своє становище геополітика
11 червня, 09:30
Через аварію на центральному сервері аеропорту було скасовано декілька рейсів, виникли затримки
В аеропорту Кишинева стався збій через обстріл України
10 червня, 15:40
FT зазначає, що Росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря
Росія планує перекинути в Придністров'я тисячі солдатів – прем'єр Молдови
4 червня, 17:38
Молдова попереджує про ймовірність застосування примусових заходів з боку російської влади щодо іноземців
Молдова рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії: причина
3 червня, 17:20
Дога увійшов до списку 100 найкращих композиторів світу XX століття (за версією ЮНЕСКО)
Помер автор легендарної мелодії з кіноепопеї про Будулая
3 червня, 15:47

Політика

Загострення між РФ та Азербайджаном. Кремль взявся налагоджувати відносини
Загострення між РФ та Азербайджаном. Кремль взявся налагоджувати відносини
Прокуратура Молдови вимагає дев'ять років в'язниці для глави Гагаузії
Прокуратура Молдови вимагає дев'ять років в'язниці для глави Гагаузії
СБУ уразила російський завод «Купол», який виробляє зенітки та дрони – джерело
СБУ уразила російський завод «Купол», який виробляє зенітки та дрони – джерело
У Середземному морі вибухнув танкер «тіньового флоту» РФ: деталі від розвідки
У Середземному морі вибухнув танкер «тіньового флоту» РФ: деталі від розвідки
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
Данія розпочала головування в Раді ЄС
Данія розпочала головування в Раді ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
19K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
12K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
11K
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність
11K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua