Прокуратура Молдови вимагає дев'ять років в'язниці для глави Гагаузії

За даними слідства, Гуцул ввозила до Молдови гроші, отримані від Росії

Башкан Гагаузії називає кримінальну справу «сфабрикованою і політично вмотивованою»

Прокуратура Молдови вимагає девʼять років в'язниці для глави Гагаузії Євгенії Гуцул. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Обвинувачення стверджує, що Гуцул порушила правила фінансування виборчої кампанії та управляла коштами, які надходили від забороненої в Молдові партії «Шор». За версією слідства, Гуцул тільки за період з 2019 по 2022 рік отримала з Кремля понад 42,5 млн леїв або близько 200 млн рублів.

Башкан Гагаузії називає кримінальну справу «сфабрикованою і політично вмотивованою». За словами Гуцул, влада Молдови «мститься їй» за те, що Гагаузія не налаштована вороже до Росії. Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова вже заявила про «диктатуру та антицінності» у Молдові.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Політикиня підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії. У 2024 році башкан Гагаузії відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

Як відомо, Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». Крім того, вона зверталася до Володимира Путіна і президенту Туреччини Таїпа Ердогана з проханням про захист.

До слова, 28 березня у Молдові суд відправив очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул під тимчасовий арешт на 30 діб.