Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова подала запит на екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Молдова подала запит на екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка
Молдова веде розслідування щодо Плахотнюка за вчинення тяжких злочинів
фото з відкритих джерел

Затримання олігарха відбулося на підставі міжнародного розшуку

Генеральна прокуратура Молдови направила Греції офіційне клопотання про екстрадицію олігарха Володимира Плахотнюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ziarul de Gardă.

Грецькі правоохоронці затримали олігарха на підставі міжнародного розшуку, оголошеного Інтерполом. «Щодо зазначеної особи в Республіці Молдова ведеться кримінальне розслідування за вчинення тяжких злочинів, у тому числі створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання грошей відповідно до Кримінального кодексу Республіки Молдова», – зазначає молдовська генпрокуратура.

Молдова сподівається, що грецька сторона задовольнить їхній запит «на підставі зобов'язань, прийнятих в рамках міжнародного судового співробітництва». Процедура екстрадиції починається з моменту передачі відповідного запиту державі, на території якої було затримано розшукувану особу, нагадали в Генпрокуратурі Молдови.

Нагадаємо, прокуратура Греції видала ордер на арешт молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. Він перебуватиме під вартою, поки країна розглядатиме запит Молдови на екстрадицію.

Плахотнюка було затримано в аеропорту Афін, коли він мав намір вилетіти до Дубаю. Разом із Плахотнюком затримали колишнього молдавського депутата Костянтина Цуцу, який також перебував у розшуку. До арешту Плахотнюк і Цуцу переховувалися на віллі в передмісті грецької столиці Сароніді, в престижному районі на узбережжі Егейського моря. Грецька поліція вже обшукала віллу, там виявили близько €155 тис., 17 паспортів різних країн, мобільні телефони та комп'ютери, а також кілька наручних годинників дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts та Urwerk.

Володимир Плахотнюк відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках. Він був лідером Демократичної партії та фактично контролював уряд і державні інституції країни. Його вплив поширювався на судову систему, правоохоронні органи та медіа, що дозволяло йому здійснювати значний політичний тиск на опонентів.

У 2019 році після зміни влади в Молдові Плахотнюк залишив країну та втік за кордон, коли проти нього почали розслідування за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Його пов'язують з викраденням понад $1 млрд з молдовських банків. Влада Молдови, а також міжнародні партнери неодноразово заявляли про необхідність його притягнення до відповідальності.

Як повідомлялося, тодішній глава Демократичної партії Молдови та олігарх Влад Плахотнюк залишив країну через Придністров’я, а згодом через Одесу та Київ виїхав до Лондона.

До слова, Плахотнюк заявляв, що не піде з політики, не дивлячись на те, що покинув країну. Виїзд з Молдови він пояснив хвилюванням за безпеку своєї родини.

Читайте також:

Теги: Молдова Греція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
Нашестя сарани зафіксовано у чотирьох областях
Вчора, 18:49
В одній з грецьких компаній зазначили, що хоч торгівля ускладниться, але такі операції залишаються можливими
Reuters: Грецькі танкери продовжують постачати російську нафту попри санкції ЄС
19 липня, 03:34
Тепліше повітря почне надходити вже в неділю
Греція готується до аномальної спеки: названо дату
18 липня, 22:00
Пасажири мають звикати до затримок авіарейсів
Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT
14 липня, 21:45
Раніше Чебан виступав проти курсу на євроінтеграцію та декларував підтримку співпраці з Росією
Румунія заборонила меру Кишинева в’їзд до Шенгенської зони через загрозу нацбезпеці – ЗМІ
9 липня, 15:48
Греція починає процедуру повернення тих біженців, хто не відповідає умовам
Вперше за 14 років Греція почала відмовляти прохачам притулку з однієї країни
8 липня, 06:36
Вітер і суха погода підвищили ризик повторного спалаху вогню навіть у тих районах острова, де пожежі вже вдалося локалізувати
Наслідки аномальної спеки: Греція палає, тисячі людей евакуйовано
5 липня, 12:50
Європейська комісія прискорює процес розгортання так званого кіберрезерву
Євросоюз захищатиме Молдову від Росії на виборах
5 липня, 08:34
Молдова відкрито заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну
Росія намагається здійснити розкол Молдови перед самітом з ЄС – розвідка
26 червня, 17:03

Політика

Молдова подала запит на екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка
Молдова подала запит на екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
FT: Західні політики намагалися переконати Зеленського ветувати законопроєкт про НАБУ
FT: Західні політики намагалися переконати Зеленського ветувати законопроєкт про НАБУ
Естонія назавжди заборонила в’їзд Лукашенку
Естонія назавжди заборонила в’їзд Лукашенку
У Росії депутат-покійник взяв участь в 11 голосуваннях
У Росії депутат-покійник взяв участь в 11 голосуваннях
Пентагон готує листа з вимогою відставки Гегсета – Daily Mail
Пентагон готує листа з вимогою відставки Гегсета – Daily Mail

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
17K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
7903
Постраждалих – 119. Кацурін пояснив, чим отруїлись відвідувачі ресторану
5042
Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua