Молдова подала запит на екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка

Затримання олігарха відбулося на підставі міжнародного розшуку

Генеральна прокуратура Молдови направила Греції офіційне клопотання про екстрадицію олігарха Володимира Плахотнюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ziarul de Gardă.

Грецькі правоохоронці затримали олігарха на підставі міжнародного розшуку, оголошеного Інтерполом. «Щодо зазначеної особи в Республіці Молдова ведеться кримінальне розслідування за вчинення тяжких злочинів, у тому числі створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання грошей відповідно до Кримінального кодексу Республіки Молдова», – зазначає молдовська генпрокуратура.

Молдова сподівається, що грецька сторона задовольнить їхній запит «на підставі зобов'язань, прийнятих в рамках міжнародного судового співробітництва». Процедура екстрадиції починається з моменту передачі відповідного запиту державі, на території якої було затримано розшукувану особу, нагадали в Генпрокуратурі Молдови.

Нагадаємо, прокуратура Греції видала ордер на арешт молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. Він перебуватиме під вартою, поки країна розглядатиме запит Молдови на екстрадицію.

Плахотнюка було затримано в аеропорту Афін, коли він мав намір вилетіти до Дубаю. Разом із Плахотнюком затримали колишнього молдавського депутата Костянтина Цуцу, який також перебував у розшуку. До арешту Плахотнюк і Цуцу переховувалися на віллі в передмісті грецької столиці Сароніді, в престижному районі на узбережжі Егейського моря. Грецька поліція вже обшукала віллу, там виявили близько €155 тис., 17 паспортів різних країн, мобільні телефони та комп'ютери, а також кілька наручних годинників дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts та Urwerk.

Володимир Плахотнюк відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках. Він був лідером Демократичної партії та фактично контролював уряд і державні інституції країни. Його вплив поширювався на судову систему, правоохоронні органи та медіа, що дозволяло йому здійснювати значний політичний тиск на опонентів.

У 2019 році після зміни влади в Молдові Плахотнюк залишив країну та втік за кордон, коли проти нього почали розслідування за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Його пов'язують з викраденням понад $1 млрд з молдовських банків. Влада Молдови, а також міжнародні партнери неодноразово заявляли про необхідність його притягнення до відповідальності.

Як повідомлялося, тодішній глава Демократичної партії Молдови та олігарх Влад Плахотнюк залишив країну через Придністров’я, а згодом через Одесу та Київ виїхав до Лондона.

До слова, Плахотнюк заявляв, що не піде з політики, не дивлячись на те, що покинув країну. Виїзд з Молдови він пояснив хвилюванням за безпеку своєї родини.