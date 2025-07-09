Румунія заборонила меру Кишинева в’їзд до Шенгенської зони через загрозу нацбезпеці – ЗМІ

Раніше Чебан виступав проти курсу на євроінтеграцію та декларував підтримку співпраці з Росією

Румунська влада переконана, що Іон Чебан «становить ризик для національної безпеки»

Меру Кишинева Іону Чебану заборонено в'їзджати до всієї Шенгенської зони на п’ять років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ziarul de Gardă.

Зазначається, що румунська влада підозрює, що лідер молдовської партії Національна альтернатива (MAN) «становить ризик для національної безпеки країни».

Іон Чебан дебютував у політиці з лівоцентристською Партією комуністів Молдови (ПКРМ), партією, відомою своєю прихильністю до зближення з Росією. У 2011 році Чебан вперше став членом молдовського парламенту від ПКРМ. Незабаром він став одним з лідерів протестів, організованих ПКРМ проти Альянсу за європейську інтеграцію.

Через кілька місяців Чебан оголосив, що виходить з партії ПКРМ Володимира Вороніна і приєднується до партії Соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона, але від ідеї «знищення Альянсу за європейську інтеграцію» він не відмовився. Незабаром Чебан став секретарем з ідеології ПСРМ.

У 2014 році Чебан був одним із прихильників невизнаного референдуму про незалежність Гагаузії та приєднання до так званого Митного союзу Росія-Білорусь-Казахстан. Також Чебан виступав проти євроінтеграції Молдови. Однак під час другого мандата різко змінив риторику і став висловлюватися на підтримку європейської інтеграції. Однак, попри публічні заяви, документ, підготовлений США у 2022 році, включав очолюваний ним рух MAN до числа структур, через які Росія намагається впливати на політичну ситуацію в Молдові.

Нагадаємо, Європейський Союз готується надати Молдові підтримку для захисту вересневих парламентських виборів від кіберзагроз. Це відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо можливого втручання Росії у голосування. Європейська комісія прискорює процес розгортання так званого кіберрезерву – групи експертів з кібербезпеки приватного сектору, що стане першим в історії використанням цього механізму.

Раніше повідомлялося, що Росія посилила гібридні операції проти Молдови напередодні саміту Молдова – ЄС. Координацію кампанії, спрямованої на протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил, здійснював перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко. Його кінцевим завданням є формування в Молдові проросійського уряду.