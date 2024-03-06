Путін потис руку голові Гагаузії, пообіцявши «підтримку»

Російський диктатор пообіцяв надати підтримку Гагаузії

Голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.

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«На полях Всесвітнього фестивалю молоді в Сочі президент Росії Володимир Путін обговорив зі мною складну регіональну та геополітичну проблематику, в епіцентрі якої перебуває наша Гагаузія», – написала Гуцул в своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що розповіла Путіну про «беззаконні дії влади в Молдові», яка мститься Гагаузії за громадянську позицію та вірність національним інтересам.

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«Кишинів крок за кроком забирає наші повноваження, обмежує бюджет, порушує законні права, провокує нестабільність та дестабілізацію у Гагаузії та у всій країні», – стверджує Євгенія Гуцул.

Водночас російський президент пообіцяв надати підтримку Гагаузії і гагаузькому народу «у відстоюванні законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені».

Нагадаємо, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

Як повідомлялося, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева.