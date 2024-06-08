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Глава МЗС Британії став жертвою шахрая, який видав себе за Порошенка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Глава МЗС Британії став жертвою шахрая, який видав себе за Порошенка
Девід Кемерон не вперше стає жертвою телефонного шахрая
фото: Reuters

Кемерон провів короткий відеодзвінок із пранкером, проте незабаром запідозрив, що має справу з шахраєм

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став жертвою пранкера, який видавав себе за п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це пише BBC.

Кемерон провів короткий відеодзвінок із пранкером, який домовився про дзвінок за допомогою текстових повідомлень.

На відео з'явилася людина, яка явно схожа на Порошенка, проте незабаром Кемерон запідозрив, що має справу з шахраями. Міністр закордонних справ перестав відповідати, коли той, хто телефонував, попросив його дати контактні дані інших людей.

«Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації», – сказано в заяві МЗС.

Петро Порошенко був президентом України з 2014 по 2019 рік. Під час перебування на посаді прем'єр-міністра Девід Кемерон неодноразово мав справу з тодішнім українським президентом, зокрема зустрічався з ним на міжнародних самітах.

Це вже не перший випадок, коли Кемерон стає жертвою телефонного шахрая. У 2015 році британський уряд був змушений переглянути процедури безпеки після того, як Кемерону, коли він був прем'єр-міністром, зателефонував невідомий.

Абонент назвався Робертом Ганніганом, який на той час був директором GCHQ ‒ спецслужби Великої Британії, яка відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації уряду й армії.

Зазначається, що Кемерон припинив розмову, коли стало зрозуміло, що це був розіграш і ніякої конфіденційної інформації він не розголосив.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стала жертвою російських пранкерів, які зателефонували їй та представилися президентом комісії Африканського союзу.

Теги: Петро Порошенко шахрайство Девід Кемерон розіграш

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