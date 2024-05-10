Ізраїль зможе продовжувати війну без допомоги США – Нетаньягу

Нетаньягу прокоментував погрозу США відмовитися від постачання зброї

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має достатньо сил, щоб воювати поодинці у разі можливого припинення американської військової допомоги, про яке попереджав президент США Джо Байден. Про це пише Associated Press.

У середу шеф Пентагону Ллойд Остін підтвердив паузу в постачанні зброї Ізраїлю, зазначивши, що йдеться про одну партію військової допомоги. Пізніше Байден в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що зупинить постачання до Ізраїлю авіаційних бомб та артилерійських снарядів у разі розширення військової операції в Секторі Гази на південне місто Рафах, чого, за його словами, поки що не сталося.

«Якщо нам доведеться стояти поодинці, ми стоятимемо поодинці. Якщо знадобиться, ми воюватимемо нігтями», – заявив Нетаньягу у відеозверненні до нації, опублікованому у четвер увечері.

Головний військовий речник Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що армія має боєприпаси для місій, які вона планує, а також для місій у Рафаху.

Нагадаємо, сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли до Рафаху у рамках контртерористичної операції, а ізраїльські танки взяли оперативний контроль над територією КПП «Рафах» із боку Сектору Гази. Повідомлялося про ліквідацію 20 палестинських бойовиків.

Операція в Рафасі почалася на тлі зусиль посередників привести сторони конфлікту в Секторі Гази до угоди про припинення вогню в обмін на звільнення ізраїльських заручників. Каменем спотикання стала вимога ХАМАСу про те, щоб Ізраїль дав гарантії про повне припинення війни в Секторі Гази та виведення військ. Керівництво Ізраїлю готове на тимчасове припинення вогню в обмін на визволення заручників, проте не відмовляється від досягнення всіх цілей війни, включаючи повну ліквідацію бойового та політичного потенціалу ХАМАС.

Нагадаємо, Сполучені Штати зупинять постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN. За його словами, внаслідок використання Ізраїлем наданих бомб у Секторі Гази загинули мирні жителі, через що США призупинили їх постачання

До слова, Велика Британія не буде повторювати обіцянку Білого дому припинити експорт деяких видів озброєнь до Ізраїлю, якщо буде масштабне вторгнення в місто Рафах. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, пише Politico. Виступаючи в Лондоні, він заявив, що Британія «не підтримає велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати їхні життя».