Нацполіція назвала схеми, за якими злочинці наживаються на війні

Шахраї продають на Інтернет-майданчиках дрони та одяг, які завозять до України нібито на потреби військових

Псевдоволонтери завозять на територію країни авто ніби для ЗСУ, після чого продають їх на авторинку

Злочинці після початку повномасштабної війни в Україні почали займатися псевдоволонтерською діяльністю – завозять з-за кордону авто, дрони або одяг нібито для ЗСУ, після чого продають в Інтернеті. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Україні Андрій Рубель.

«Дехто під приводом війни почав займатись псевдоволонтерською діяльністю, а по факту – банальним шахрайством. Кримінал – не виключення. Почали масово приганяти автомобілі з-за кордону, ніби це для ЗСУ. Потім це все на авторинку виставляється і продається», – пояснив він.

За словами Рубеля, шахраї ніби на військові потреби також завозять дрони Mavic, одяг тощо, після чого продають їх на різних Інтернет-майданчиках.

«Просто займаються шахрайством. Ми документуємо як окремих ділків, так і групи спільно з Департаментом карного розшуку, слідством. Левова частка шахраїв – це арештанти СІЗО, ув'язнені. Вони розміщують оголошення про продаж товарів, яких не мають в реальному житті. Гроші отримують їхні посібники на волі та одразу зникають», – додав поліцейський.

Нагадаємо, понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року. За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.