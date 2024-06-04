Нацполіція назвала схеми, за якими злочинці наживаються на війні
Псевдоволонтери завозять на територію країни авто ніби для ЗСУ, після чого продають їх на авторинку
Злочинці після початку повномасштабної війни в Україні почали займатися псевдоволонтерською діяльністю – завозять з-за кордону авто, дрони або одяг нібито для ЗСУ, після чого продають в Інтернеті. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Україні Андрій Рубель.
«Дехто під приводом війни почав займатись псевдоволонтерською діяльністю, а по факту – банальним шахрайством. Кримінал – не виключення. Почали масово приганяти автомобілі з-за кордону, ніби це для ЗСУ. Потім це все на авторинку виставляється і продається», – пояснив він.
За словами Рубеля, шахраї ніби на військові потреби також завозять дрони Mavic, одяг тощо, після чого продають їх на різних Інтернет-майданчиках.
«Просто займаються шахрайством. Ми документуємо як окремих ділків, так і групи спільно з Департаментом карного розшуку, слідством. Левова частка шахраїв – це арештанти СІЗО, ув'язнені. Вони розміщують оголошення про продаж товарів, яких не мають в реальному житті. Гроші отримують їхні посібники на волі та одразу зникають», – додав поліцейський.
Нагадаємо, понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року. За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.
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